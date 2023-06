Alonso wie Michael Schumacher? Warnung von Rosberg

Fernando Alonso wird im Juli 42 Jahre alt. Nico Rosberg ist beeindruckt von der Geschichte des Spaniers, er hat aber auch eine Warnung parat für Alonso.

Fernando Alonso hat in dieser Saison eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. Mit seinem Aston Martin sorgte er für die große Überraschung, schaffte es in fünf von sieben Rennen auf das Podium.

Der Spanier ist weiterhin WM-Dritter, auch wenn sein Heim-GP mit Rang sieben nicht so erfolgreich war. Es war das schlechteste Resultat bislang für Alonso mit seinem neuen Arbeitgeber.

Schwächelt Aston Martin? Alonso spielt das herunter: «Wir konnten nicht das gleiche Tempo fahren wie in den Rennen zuvor, egal mit welcher Reifenmischung – wir konnten heute mit Mercedes einfach nicht mithalten. Aber ich mache mir keine Sorgen. In Kanada schlagen wir zurück. Die Quali war hier unsere Achillesferse. Wir wussten, dass wir im Rennen aufholen können, aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Es war ein schwieriges Rennen. Und gegen Russell und Pérez, die von hinten nahten, hatte ich keine Chance.»

So oder so: Ex-Weltmeister Nico Rosberg schickte bereits vor dem Rennen eine Warnung an Alonso.

«Mir gefällt die Geschichte der Rückkehr von Alonso sehr», sagte er bei Sky Sports. «Er strebt seinen 33. Sieg an, er ist einer der Größten aller Zeiten. Er wird bald 42, und ich weiß, was das bedeutet, denn Michael Schumacher war mein Teamkollege, als über 40 war», sagte Rosberg.

«Ich erinnere mich daran, dass Michael auf einer Runde und sogar im Rennen immer noch sehr schnell war, [aber] er hatte einfach ein bisschen mehr Mühe, sich anzupassen», so Rosberg weiter.

«Zum Beispiel war DRS damals neu für ihn, und er vergaß manchmal, dass man mit DRS schneller fährt, oder er vergaß, es wieder auszuschalten, und das führte zu einigen heftigen Remplern. Manchmal fehlte es ihm einfach ein bisschen an Anpassung», so Rosberg.

«Bei allem Respekt für Alonso, er ist fast 42 Jahre alt, das Niveau, auf dem er fährt, ist episch, und ich denke, wir alle wären sehr glücklich, wenn er seinen 33. Sieg holt.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1