Duell mit Verstappen: Zu viel Druck für Sergio Pérez?

Sergio Pérez muss im Titelduell mit Max Verstappen schon wieder Federn lassen. Kommt der Mexikaner mit dem Druck nicht klar?

53 Punkte sind es inzwischen schon. Satte 53 Zähler Rückstand hat Sergio Pérez auf seinen RBR-Teamkollegen Max Verstappen. Das sind mehr als zwei Siege, und damit ist es schon jetzt nach sieben Rennen jede Menge Holz.

In Barcelona versemmelte er mal wieder das Qualifying, landete nur auf dem elften Platz. Das Rennen war mit dem vierten Rang dann nur noch Schadensbegrenzung.

Macht sich der Mexikaner zu viel Druck? «Ich denke schon», sagte Teamchef Christian Horner: «Wir wissen, wozu Checo fähig ist. Wir haben dieses Jahr schon bei Rennen wie Aserbaidschan und Saudi-Arabien gesehen, wozu er fähig ist.»

Doch einer der größten Unterschiede zwischen Verstappen und Pérez ist die Konstanz. Verstappen liefert regelmäßig auf extrem hohem Niveau ab, während Pérez immer wieder Patzer einbaut.

Horner hofft, dass Pérez die Aufholjagd in Barcelona helfen wird.

«Ich bin sicher, dass er diese Form in naher Zukunft wiederfinden wird. Er hatte ein schwieriges Monaco, einen schwierigen Samstag hier und einen stärkeren Sonntag», so Horner.

Und: Möglicherweise wird der Druck nun etwas geringer, spekuliert Horner. «Ich denke, dass der Abstand zwischen den beiden Fahrern, der ziemlich groß ist, in vielerlei Hinsicht den Druck von seinen Schultern nehmen wird. Und ich denke, das wird ihm erlauben, sich zu entspannen, sich nicht selbst unter Druck zu setzen und einfach die Form wiederzufinden, die er in den ersten Rennen hatte», so Horner.

Pérez selbst ist «enttäuscht. Wir haben letztlich den Preis für ein schlechtes Qualifying bezahlt. Dieses Wochenende war im Allgemeinen ein Rückschritt.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1