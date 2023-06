Steiner: Wollte Schumachers Karriere nicht zerstören

Haas-Teamchef Günther Steiner wird auch weiterhin auf das Kapitel Mick Schumacher angesprochen. Er räumt ein, dass er ein paar Dinge besser anders gemacht hätte.

Auch mehr als ein halbes Jahr nach der Trennung von Mick Schumacher ist das Kapitel für Haas immer mal wieder ein Thema. Vor allem Teamchef Günther Steiner muss sich regelmäßig mit Fragen zu seinem Ex-Schützling auseinandersetzen.

Denn als Schumacher noch für Haas fuhr, ließ Steiner selten eine Gelegenheit aus, den 24-Jährigen zu kritisieren. Auch nach der Trennung gab es immer mal wieder Sticheleien aus dem Haas-Lager, während Schumacher größtenteils schwieg und sich auf seine neue Aufgabe bei Mercedes konzentrierte.

Eine interessante Frage: Würde er im Nachhinein Dinge anders kommunizieren? «Nicht grundsätzlich, aber ein paar Sachen vielleicht. Nachher ist man ja immer schlauer», gibt Steiner bei Sport1 zu.

Was aber erstaunlich sei, so Steiner: «Die Trennung von Mick Schumacher ist jetzt schon über ein halbes Jahr her und in Deutschland redet man immer noch darüber. Vielleicht wäre es besser, Mick und seinen jetzigen Boss Toto Wolff über seine Zukunft zu fragen und nicht immer über die Vergangenheit zu reden.»

Steiner weiß aber natürlich selbst, dass dies vor allem am berühmten Namen liegt. «Wäre es bei Rosberg genauso gewesen? Vermutlich nicht», so Steiner.

«Aber mir war bei Micks Einstellung vor zwei Jahren schon klar, was der Name Schumacher bedeutet: Er kann Fluch und Segen zugleich sein. Fest steht: Ich wollte nicht seine Karriere zerstören. Wir haben nichts gegen ihn, sondern uns für das Team entschieden», so Steiner.

Was ihn ärgert: Dass das Verhältnis zwischen Steiner und Schumacher aus Sicht des Südtirolers häufig schlechter dargestellt wurde als es wirklich war. «Die Fahrer kennen mich. Sie kennen meine direkte Art, die auch nicht immer gekünstelt nach außen Harmonie zeigen soll. Sie sollten damit umgehen können. Ob es Mick auch konnte? Ich weiß es nicht. Das müsste man ihn fragen», so Steiner.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1