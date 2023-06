Yuki Tsunoda (AlphaTauri) tobt: Lächerlich und unfair

Zhou gegen Tsunoda in Spanien

​Der Japaner Yuki Tsunoda hat im Grossen Preis von Spanien eine Fünfsekundenstrafe erhalten, das hat den AlphaTauri-Fahrer Rang 9 gekostet. Der 23-Jährige war nach dem Rennen kaum zu beruhigen.

Im dichten Mittelfeld reicht ein kleiner Fehler, und die Konsequenzen sind überaus ärgerlich: Der Japaner Yuki Tsunoda kämpfte beim Traditions-GP von Spanien mit dem Chinesen Guanyu Zhou, dabei wich der Alfa Romeo-Fahrer in einen Notausgang aus. Die Rennkommissare sahen es als erwiesen an, dass Tsunoda seinem Gegner in Kurve 1 zu wenig Platz gelassen hatte und sprachen gegen Yuki eine Fünfsekundenstrafe aus. Damit war Rang 9 futsch, Tsunoda wurde nur Zwölfter.

Im Anschluss ans Rennen war AlphaTauri-Fahrer Tsunoda kaum zu beruhigen, der WM-14. von 2021 schimpfte: «Diese Strafe war lächerlich, wirklich unfair. Ich habe ihm sehr wohl Raum gelassen, aber er brach seine Gegenwehr sehr früh ab und wich nach links aus, für mich war das der Versuch, die Szene so aussehen zu lassen, als sei er zur Seite gedrückt worden.»

«Wer sich die Szene ansieht, der erkennt, dass da aussen locker genug Platz war, um auf der Bahn zu bleiben. Ich kann nicht verstehen, wieso dies als strafwürdig erachtet worden ist.»

Alfa Romeo-Fahrer Zhou sieht das natürlich ganz anders: «Ich lag vor dem Anbremsen der ersten Kurve vor ihm und gab Yuki viel Platz. Aber dann ist er leicht von der Bremse gegangen und hat mich neben die Bahn gepresst. Ich hatte keine andere Wahl, als zur Seite auszuweichen. Sonst hätte es eine Kollision gegeben.»

Zhou eroberte damit Rang 9 (wie in Australien), Tsunoda ging leer aus.





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1