Charles Leclerc (Ferrari): Wieder Zoff am Funk

​Regelmässig beklagt sich GP-Sieger Charles Leclerc am Funk über strategische Patzer von Ferrari, auch in Sachen Reifenwahl. Das jüngste Beispiel haben wir beim Grossen Preis von Spanien erlebt.

Wissen Sie auf Anhieb, wann Ferrari letztmals einen Grand Prix gewonnen hat? Genau – es war am 10. Juli beim Grossen Preis von Österreich, da hatte Charles Leclerc die Nase vorn, also seit fast elf Monaten!

Die Italiener hatten sich von der Saison 2023 so viel versprochen, im Winter wurde vollmundig vom Titelgewinn gesprochen. Nun ist Ferrari auf Rang 4 des Konstrukteurs-Pokals zu finden, hinter Red Bull Racing, Mercedes und Aston Martin. In sieben WM-Läufen gab es für Ferrari nur einen Podestplatz, als Leclerc in Baku starker Dritter wurde.

Immer wieder kommt es zu Unstimmigkeiten zwischen den Piloten und den Renningenieuren. Mal monieren die Fahrer, dass sie in der Quali zur falschen Zeit auf die Bahn geschickt wurden und im Verkehr hängen bleiben. Mal ist die Reifenwahl fragwürdig.

In Dschidda wunderten sich die Fans über den erstaunlichen Funkverkehr zwischen Charles Leclerc und seinem spanischen Renningenieur Xavi Marcos Padros.

Der fünffache GP-Sieger Leclerc nörgelte am Funk: «So hinterher zu fahren, das ist Mist. Ich weiss nicht, was ich noch tun soll.»

Wieso diese Worte? Padros hatte sich zuvor gemeldet mit: «Volle Kanne von der Safety Car-Linie an, Lewis Hamilton ist eben hereingekommen.»



Charles exlodierte: «Xaxi, das musst du mir doch früher sagen! Aber mal ehrlich!»



Und auch auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya konnte von Harmonie keine Rede sein. Leclerc wurde aus der Boxengasse auf harten Reifen ins Rennen geschickt, nach nur 17 Runden stand er schon wieder da, um sich weiche Walzen abzuholen. Damit fühlte sich Leclerc wohler.



Als Padros dann 23 Runden vor Schluss sagte: «Wir stoppen für harte Reifen», da erwiderte Leclerc: «Nein, nein, Jungs, lasst uns nochmals weiche aufziehen.»



Das wurde vom Ingenieur als verstanden quittiert: «Copy that.»



Leclerc zögerte einen Moment und fragte nach: «Dennoch anhalten?»



Worauf Padros sagte: «Ja, Box jetzt, Box. Wir schnallen die harten drauf.»



Der Monagasse erhielt tatsächlich harte Reifen, ohne weitere Erklärung vom Kommandostand, der sich über die Einschätzung des Fahrers hinwegsetzte. Daraufhin meldete sich Leclerc bis zum Fallen der Zielflagge mit keiner Silbe mehr.





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1