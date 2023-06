Red Bull Ring Classics: Viel Action der Rennlegenden

​In wenigen Tagen feiern die Red Bull Ring Classics ihre Premiere am Spielberg! Mehr als 200 Rennwagen lassen auf Österreichs Grand-Prix-Strecke historischen Motorsport aufleben, darunter einige Legenden.

Am gesamten Wochenende von 9. bis 11. Juni ist für Action und Unterhaltung für die ganze Familie mit Racing zum Anfassen im Fahrerlager, beim Pit Lane Walk und in der Fan Zone gesorgt. Wer schnell zuschlägt, kann sich noch Tickets zum Vorverkaufspreis unter www.redbullring.com sichern. Für Kurzentschlossene sind die Tageskassen am Samstag und Sonntag ab 8.00 Uhr geöffnet.

Mit zahlreichen Rennserien und mehr als 200 legendären Boliden zündet das Red Bull Ring Classics an drei Tagen ein Motorsport-Feuerwerk der Extraklasse. Fans bekommen auf Österreichs Grand-Prix-Strecke eine eindrucksvolle Bandbreite an historischen Fahrzeugen sowie seltene Sportprototypen zu sehen.

Im Rennmodus sind am Spielberg in diesem Jahr der Group C Supercup, die BOSS GP, der Alfa Revival Cup, die CanAm & Sportscars, die Sports Car Challenge, 100 Miles of Red Bull Ring Classics, die Youngtimer Touring Car Challenge, die Dunlop Gentle Drivers ’65, die Super Sixties sowie die Tourenwagen Golden Ära am Start.

Zusätzlich zu nostalgischer Race Action können Fans besondere Automobil-Juwele wie gleich zwei Ferrari Sharknose-Boliden oder Lotus-Modelle von ChromeCars im legendären schwarz-goldenen Design, bei Showruns und unter anderen auch im Rahmen einer Fahrzeugausstellung aus der Nähe bewundern.



Wer die fahrenden Schmuckstücke direkt an der Rennstrecke aus nächster Nähe in Action auf sich wirken lassen möchte, sollte sich beim mobilen Fanshop am Vorplatz des Driving Centers von Freitag bis Sonntag Plätze für die exklusive «Service Road Tour» sichern. In speziellen Tour-Wagen geht es rund um die Rennstrecke zu ausgesuchten Fotopunkten – ein Erlebnis, das sonst nur professionellen Fotografen und wenigen Auserwählten vorbehalten ist.



Die Tageskassen sind am Samstag und Sonntag jeweils ab 8.00 Uhr geöffnet, der Eintritt am Freitag ist frei. Wer am gesamten Wochenende in die PS-Vergangenheit eintauchen will, ist ab 42 Euro dabei. Tagestickets sind bereits ab 28 Euro zu haben. Kinder bis 15 Jahre genießen mit gebuchtem Kinderticket in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Mit einem Ticket erleben Fans diese Reise in die Motorsport-Geschichte aus verschiedenen Perspektiven, denn es gilt freier Zutritt zu allen geöffneten Tribünen, zum Fahrerlager, zur Fan Zone, zu Autogrammstunden und zum Pit Lane Walk.



Eine App für alle Infos und Fahrerlebnisse für «DIY-Motorsport». Wer in Rennpausen selbst Hand anlegen möchte, kann sich bei Fahrerlebnissen am Kart-Track oder in den Offroad-Arealen ganz nach dem «Do it yourself»-Prinzip austoben. Besucher, die auf zwei Rädern (Fahrrad/Motorrad) zum Spielberg anreisen, finden direkt vor dem Welcome Center passende Abstellplätze. Das gesamte Programm, Tipps zur Anreise, zu Parkplätzen, alle Infos rund um das Event-Wochenende und einen interaktiven Geländeplan finden Fans in der Red Bull Ring App.



Alle Infos zum Red Bull Ring Classics 2023 und Tickets gibt es unter www.redbullring.com