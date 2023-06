Christian Horner über Mercedes: Abstand bleibt gleich

​Mercedes hat den Rennwagen W14 umgebaut und in Spanien das beste Saisonergebnis eingefahren: Hamilton Zweiter, Russell Dritter. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner relativiert die Fortschritte der Gegner.

Grosser Preis von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya: Hinter Seriensieger Max Verstappen (fünfter Triumph im siebten Saisonlauf) hat Mercedes-Benz ein eindrucksvolles Mannschaftsergebnis erzielt – der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton wurde von Startplatz 5 Zweiter, GP-Sieger George Russell erkämpfte vom zwölften Startplatz den dritten Rang. So gut war Mercedes seit einem halben Jahr nicht mehr, seit dem Doppelsieg von Russell/Hamilton in Brasilien.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner über Mercedes: «Gewiss haben sie Fortschritte erzielt, sie haben ja mehr oder weniger ein B-Modell auf die Bahn gebracht. Und dafür müssen sie einen beträchtlichen Teil des Entwickungsbudgets investiert haben. Wenn ich mir aber die Abstände betrachte, dann sind die jenen vom WM-Auftakt in Bahrain recht ähnlich.»

Ist das wirklich so?

Max Verstappen fuhr damals auf dem Bahrain International Circuit zum Sieg, der bestplatzierte Mercedes wurde mit Lewis Hamilton Fünfter, 50,977 sec hinter dem Niederländer. Nun kreuzte Hamilton 24,090 sec hinter Hamilton die Ziellinie. Abstand also halbiert.



Gucken wir uns die Abstände in der Qualifikation an: Max Verstappen stand in Bahrain auf Pole mit 1:29,708 min. George Russell war im schnellsten Mercedes Sechster, mit 1:30,340. Abstand also 0,632 sec. In Spanien stand erneut Verstappen auf der Pole, mit 1:12,272min, Lewis Hamilton fuhr die sechstschnellste Zeit, mit 1:12,818 min, Abstand also 0,546 sec. Auf eine schnelle Runde hat sich der Abstand nur wenig verringert.



Hier noch ein Vergleich der besten Rennrunden: Max Verstappen erreichte im Bahrain-GP 1:36,236 min, Hamilton 1:36,546. In Spanien kam Verstappen auf eine 1:16,330-min-Runde, Hamilton erreichte 1:16,676 min. Abstand in Bahrain also 310 Tausendstel, in Spanien waren es 346 Tausendstel. Auch hier ist der Abstand gering.



Fazit: Mercedes hat ohne Frage zugelegt, aber auf Augenhöhe mit Red Bull Racing liegen die achtfachen Sieger im Konstrukteurs-Pokal nicht.



Horner weiter: «Die Reihenfolge hinter uns variiert von Rennen zu Rennen, in Monaco war es Fernando Alonso im Aston Martin, in Spanien Mercedes. Ich bin selber gespannt zu sehen, wie sich das in den kommenden WM-Läufen entwickelt.»



«Wir sind aufgrund des Reglements bei der aerodynamischen Entwicklung eingeschränkt, also müssen wir sehr sorgfältig abwägen, wie intensiv wir dieses Auto und das nächstjährige entwickeln. Seit Bahrain haben wir eine eher bescheidene Anzahl an Evo-Teilen ans Auto gebracht, gemessen an der Konkurrenz. Dennoch konnten wir bislang alle Rennen gewinnen. Das ist sehr ermutigend.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1