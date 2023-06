James Vowles (Williams): Red Bull Racing-Bilder krass

​In Monaco setzte Sergio Pérez sein Auto in die Leitschienen. Der Red Bull Racing-Renner wurde mit dem Kran weggehoben, der Unterboden war zu sehen. Für Williams-Teamchef James Vowles ein Aha-Erlebnis.

Das kam für die Gegner von Red Bull Racing und Mercedes unerwartet: Nach Ausrutschern von Sergio Pérez und Lewis Hamilton wurden ihre Rennwagen mit dem Kran weggehoben – hunderte Fotos sind geschossen worden, welche Details der Böden dieser zwei Fahrzeuge zeigen. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner mit gespielter Entrüstung: «Die Gegner guckten unseren Rock, also das finde ich schon sehr unhöflich!»

«Ich glaube nicht, dass unsere Rivalen völlig neue Kenntnisse gewonnen haben. Fakt ist, dass gegnerische Auto immer sehr genau betrachtet und auch fotografiert werden. Das ist in der Formel 1 völlig normal, und wir machen es mit der Konkurrenz auch nicht anders.»

Da könnte sich Horner täuschen, denn Williams-Teamchef James Vowles sagt in einem Video des englischen Traditionsrennstalls: «Natürlich haben wir die Unterböden jener Autos mit unserem eigenen Boden verglichen.»

Was Vowles dabei zu sehen bekam, war für ihn ein Aha-Erlebnis: «Es hat sich deutlich gezeigt, dass es uns gemessen an der Konkurrenz an Detail-Arbeit mangelt.»

«Der Boden erzeugt eine Menge Abtrieb eines modernen Formel-1-Autos, er ist entscheidend für die Balance-Charakteristik des Rennwagens. Klar betrachten wir uns die Bilder von Monaco, aber es ist keine Lösung, einen Boden von Red Bull Racing oder Mercedes einfach zu kopieren.»

Als Faustregel gilt: 60 Prozent des Abtriebs werden durch den Boden erzeugt, 40 Prozent durch die Flügel.



Vowles weiter: «Du musst verstehen, wieso die Anderen zu bestimmten Lösungen kommen. Wenn du die Flussdynamik oder das Konzept nicht verstehst, dann ist Kopieren sinnlos.»



«Zudem sind diese Bilder eine Momentaufnahme davon, was der Entwicklungsstand Ende März war. Denn es dauert bis zu acht Wochen, um ein Teil wie einen anderen Boden zu entwickeln. Ein Team wie Red Bull Racing ist also schon erheblich weiter als wir es in Monaco sehen konnten.»



«Letztlich muss jedes Team selber seinen Weg finden, um den eigenen Rennwagen effizient zu entwickeln. Wir bei Williams werden bei den kommenden zwei bis drei Rennen Verbesserungen ans Fahrzeug bringen, noch ist nicht klar, ob schrittweise oder in einem Rutsch.»



Zwei bis drei Rennen, das sind die GP-Wochenenden von Kanada, Österreich und Grossbritannien.





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1