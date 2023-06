Formel 1 ohne Ferrari? Das sagt CEO Benedetto Vigna

​Es gehörte zum Verhandlungs-Repertoire des legendären Enzo Ferrari, dass er immer wieder mit Aussieg aus dem Rennsport drohte, wenn ihm etwas nicht in den Kram passte. Aber wie ist das heute?

Jahrezehntelang legte Firmengründer Enzo Ferrari die gleiche Platte auf: Zu wenig Startgeld? Dann tritt Ferrari nicht an. Ein Reglement, das ihm nicht passte? Dann steigt Ferrari aus der entsprechenden Rennserie aus. In der Regel waren das nur hohle Drohungen.

Das Gleiche gilt für das Vorgehen des früheren Ferrari-Präsidenten Sergio Marchionne (2018 gestorben). Der sagte 2017 zu Plänen eines Budgetdeckels in der Königsklasse, zu vereinheitlichen und begrenzten Bauteilen und zu einem Reglement, das die Leistungsdichte in der Formel 1 erhöhen soll: «Wir sind in Sachen strategischer Ausrichtung nicht auf einer Linie mit Liberty Media, und wenn sich der Sport ab 2021 in eine andere Richtung bewegt, dann wird das seitens Ferrari zu gewissen Entscheidungen zwingen.»

«Wenn wir den Eindruck erhalten, die Rahmenbedingungen seien der Marke Ferrari nicht förderlich, wenn die einzigartige Stellung von Ferrari nicht gestärkt wird, dann wird Ferrari da nicht mitmachen.»

Die Botschaft war unmissverständlich: Dann steigt Ferrari aus der Formel 1 aus.

Sechs Jahre später sieht die Lage so aus: Ferrari rennt dem ersten Fahrer-WM-Titel seit 2007 und Kimi Räikkönen noch immer hinterher, der Konstrukteurs-Pokal wurde letztmals 2008 gewonnen. Längst sind Einschränkungen bei der Anzahl von Bauteilen umgesetzt, und der Budgetdeckel ist fester Bestandteil der Formel 1. Auch die Begrenzung der Windkanalstunden ist eingeführt. Und Ferrari ist natürlich noch immer da.

Der Protest von Ferrari zu diesen Punkten ist verstummt. Ganz im Gegenteil sagt Ferrari-CEO Benedetto Vigna im Rahmen einer Finanzmarkt-Veranstaltung von Bloomberg in Italien: «Der Motorsport ist fester Bestandteil der DNA von Ferrari, und das wird auch so bleiben. An diesem Wochenende fahren wir erstmals seit 50 Jahren wieder im Rahmen der Langstrecken-WM in LeMans, wir sind stolz auf unser Engagememt in der Formel 1, und beide Rennserien nutzen wir als Technik-Prüfstände für Entwicklungen, von welchen dann unsere Serienautos profitieren sollen. So steckt im neuen Ferrari Purosangue Technik, die direkt aus der Formel 1 kommt.»



Zur derzeitigen Form des Formel-1-Rennstalls Ferrari sagt der 64-jährige Doktor der Physik, seit Juni 2021 Geschäftsleiter des Sport- und Rennwagenherstellers: «Klar müssen wir zulegen und ein besseres Rennauto bauen, aber das ist immer so. Wir werden unsere Lehren ziehen. Ein japanisches Sprichwort besagt – sieben Mal umfallen, acht Mal aufstehen. Das gilt für das ganze Leben und auch für die Formel 1. Mit harter Arbeit, Leidenschaft, Können und Herz wird man seine Ziele erreichen.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1