Martin Brundle: Nur so ist Max Verstappen zu stoppen

Max Verstappen hat in Spanien im siebten Saisonrennen den fünften Sieg eingefahren. Ex-GP-Fahrer Martin Brundle sagt, was passieren muss, damit der Niederländer in Kanada aufgehalten werden kann.

Max Verstappen liegt auf Kurs in Sachen erfolgreicher Titelverteidigung: In Spanien hat er beim siebten WM-Lauf der Formel-1-Saison 2023 schon sein fünftes Rennen gewonnen, in der Zwischenwertung ist der Vorsprung des Niederländers auf seinen Red Bull Racing-Stallgefährten Sergio Pérez angewachsen auf 53 Punkte. Red Bull Racing hat alle sieben Saisonrennen gewonnen.

Auch Martin Brundle hat sich Gedanken darüber gemacht, wie ein so fabelhaft fahrender Max Verstappen überhaupt aufzuhalten ist, wenn die Formel 1 zum kommenden Kanada-GP nach Montreal zieht.

In seiner Nachbetrachtung des Spanien-GP sagt der 64-jährige F1-Experte von Sky: «Red Bull Racing und Max fahren derzeit so stark, dass es nur wenige Gründe gibt, um einen weiteren Sieg von RBR zu verhindern – eine für Max und Sergio unglücklich angesetzte Safety-Car-Phase, oder eine rote Flagge, die nicht in ihre Hände spielt. Vielleicht Regen oder Probleme mit der Standfestigkeit ihrer Rennwagen. Wenn all das aber nicht passiert, dann ist derzeit klar, wie ein Grand Prix endet.»

«Max hat zum dritten Mal in seiner Karriere das perfekte Wochenende gezeigt – Pole-Position, Start/Ziel-Sieg, beste Rennrunde. Und wenn für Red Bull Racing alles normal läuft, dann wird die Siegesserie so bald nicht abreissen.»



«Zum Glück bekommen wir weiter hinten im Feld spannenden Sport geboten. Dies bemerkenswerterweise in einem Formel-1-Rennen, in dem es keine gelben Flaggen gab, keine rote Flagge, kein Safety-Car, keine Ausfälle. Meines Wissens ist das in mehr als 70 Jahren Formel 1 erst vier Mal passiert, in Frankreich und Österreich 2019 sowie in Miami und nun in Spanien 2023. Das sagt alles darüber aus, wie gut die zehn Rennställe in Sachen Qualitätskontrolle und Vorbereitung arbeiten.»



Max Verstappen reist als Vorjahressieger nach Kanada, 2022 musste er aber sein ganzes Können aufbieten, um den aufsässigen Carlos Sainz im Ferrari hinter sich zu halten. Als die Zielflagge fiel, lag Max nur um neun Zehntelsekunden vorne.





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1