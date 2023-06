Adrian Newey verrät: Deshalb ist Verstappen so stark

In Spanien fuhr Max Verstappen seinen fünften Sieg in dieser Saison ein, es war der dritte Triumph des Red Bull Racing-Stars in Folge. Design-Guru Adrian Newey weiss, warum der Titelverteidiger so stark ist.

Max Verstappen ist in der Formel 1 derzeit das Mass aller Dinge: Das jüngste Kräftemessen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya entschied der Niederländer souverän für sich, er kreuzte die Ziellinie 24 Sekunden vor Lewis Hamilton und fuhr damit seinen dritten GP-Sieg in Folge und den fünften Triumph in dieser Saison ein.

Nur zwei Mal musste er sich mit dem zweiten Platz begnügen: In Saudi-Arabien und in Aserbaidschan triumphierte jeweils sein Teamkollege Sergio Pérez, der den zweiten WM-Zwischenrang belegt. Der Rückstand des Mexikaners, der in Monaco leer ausging und in Barcelona «nur» Vierter wurde, beträgt zwar stolze 53 Punkte. Dennoch ist klar, dass Red Bull Racing nach sieben Siegen in sieben Rennen das stärkste Auto im Feld hat.

Mit Verstappen hat der Rennstall aus Milton Keynes aber auch einen besonders starken Fahrer an Bord, wie Red Bull Racing-Konstrukteur Adrian Newey gegenüber «Sky Italia» betonte. Auf die Frage, ob Verstappen der perfekte Formel-1-Pilot sei, erklärte er: «Ich denke, das ist er. Er hat eine unglaubliche Kontrolle über das Auto und verfügt über unfassbar viel Talent. Am Anfang hat er vielleicht ein paar Fehler gemacht, weil er so viel wollte.»

«Aber jetzt fährt er am Limit und gleichzeitig auch besonnen», schwärmte der Aerodynamik-Guru, der eine Fähigkeit des Titelverteidigers als besonders wichtig erachtet: «Er hat in den vergangenen beiden Jahren bewiesen, dass er ein sehr gutes Gefühl für die Reifen hat, er weiss, wie er sie richtig einsetzen muss, und das ist heutzutage ein sehr wichtiger Faktor.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1