Formel 1 in Singapur: Neue Flutlichter und Solarstrom

Im September rücken die Formel-1-Stars wieder zum Singapur-GP aus, und die Organisatoren des Rennens haben für den Besuch der Königsklasse einige Massnahmen ergriffen, um die Veranstaltung nachhaltiger zu gestalten.

Nicht nur die Formel-1-Verantwortlichen bemühen sich, den Sport nachhaltiger zu gestalten, auch die GP-Organisatoren haben erkannt, dass der Besuch der Königsklasse nicht mit einem hohen Energieaufwand verbunden sein muss. Ein gutes Beispiel bieten die Veranstalter des Rennens in Singapur, das am Wochenende des 17. September über die Bühne gehen wird.

Denn für das diesjährige Rennen wird um die 4,928 km eine neue Lichtanlage installiert, die das bisherige System, das seit 2008 zum Einsatz kommt, ersetzen wird. Die neuen LED-Flutlichter von DZE Asia und Signify Singapur sind deutlich energieeffizienter.

Sie erfordern 30 Prozent weniger Strom als die bisherige Anlage, erfüllen dabei aber die höchsten Standards, wie die GP-Organisatoren mitteilen. Die alten Spots landen auch nicht auf dem Müll, sie bekommen im Rahmen einer Initiative von DZ Engineering und der Dino Zoli Foundation ein zweites Leben als Teil von Kunstobjekten, die für das Streben nach einer nachhaltigeren Zukunft stehen sollen.

Zudem wurden auf dem Dach des Boxengebäudes Solarzellen installiert, die den Strom für das Medienzentrum, die Rennleitung, die Boxen, die Büros und den Paddock Club liefern werden. Die 1396 Panels werden pro Jahr 803.155 kWh an Energie produzieren. Das ist mehr als genug, um den Energiebedarf am Formel-1-Wochenende und bei weiteren Veranstaltungen zu decken. Was an Solarenergie nicht verbraucht wird, soll verkauft werden, um die Betriebskosten der Anlage zu senken.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1