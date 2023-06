Daniel Ricciardo: Neuer Job beim Kanada-GP

Seit Daniel Ricciardo nicht mehr in der Formel-1-Startaufstellung steht, ist er bei Red Bull Racing als Reservist tätig. Hinzu kommt ab dem Kanada-GP ein neuer Job, bei dem die Fans auf ihre Kosten kommen sollen.

Seit dem Ende der vergangenen Saison ist Daniel Ricciardo kein Formel-1-Stammfahrer mehr. Der achtfache GP-Sieger, der sein McLaren-Cockpit für seinen jüngeren Landsmann Oscar Piastri hatte räumen müssen, brauchte nicht lange, um eine neue Beschäftigung im Formel-1-Umfeld zu finden: Das Red Bull Racing Team verpflichtete den früheren Red Bull-Junior als Reservisten.

Doch diese Aufgabe füllt Ricciardo nicht aus, deshalb hat er sich eine neue Beschäftigung gesucht: Zusammen mit dem Schauspieler Will Arnett, den man aus seinen Auftritten in den Serien «Bojack Horseman», «30 Rock» und «Arrested Development» kennt, wird er bei drei Grands Prix für «ESPN2» in einem «Telecast» auftreten.

Das Duo wird unter dem Titel «The Grandstand with Daniel Ricciardo and Will Arnett» den Kanada-GP kommentieren, wobei der GP-Star vor Ort sein wird. Arnett wird zugeschaltet werden. Die GP-Übertragung läuft weiterhin auf ABC. Weitere Ausgaben sollen während der beiden USA-Rennen in Austin und in Las Vegas erfolgen.

«Das wird ein Riesenspass», ist sich Ricciardo sicher. «Wir werden uns amüsieren, und wir hoffen, dass es sich für die Fans so anfühlen wird, als würden sie die Formel 1 mit ihren Kumpels schauen. Wir werden auch einige spannende Gäste haben, viel lachen und mit etwas Glück den Fans den Sport, den ich so liebe, noch näher bringen», kündigt der 33-Jährige an.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1