Barcelona-GP: ORF mit hohem Marktanteil

Der spanische Grand Prix bescherte dem österreichischen TV-Sender ORF am Sonntag ordentliche Quoten. Der PayTV-Sender Sky schlug in Barcelona einen neue Weg ein.

Der Spanien-GP brachte am Sonntag einen weiteren souveränen Sieg von Weltmeister Max Verstappen im Red Bull Racing-Renner. In Österreich war dabei wieder der Sub-Rechtehalter ORF mit der Live-Übertragung an der Reihe. Bei eher durchwachsenem Wetter in den Alpenregionen zogen die Quoten nach oben.

Im staatlichen Sender sahen im Schnitt 526.000 Fans im Programm von ORF1 den Sieg von Weltmeister Max Verstappen und die Podest-Erfolge der Mercedes-Asse Lewis Hamilton und George Russell – in der Spitze waren es 576.000 Zuschauer. Die Zahl entspricht somit einem starken Marktanteil von 43 Prozent.

419.000 Zuschauer sahen nach der Zielflagge noch die Renn-Analyse. Der Sendung «Motorhome» wohnten später ab 16.55 Uhr noch 179.000 Zuschauer (15 Prozent Marktanteil) bei. Übrigens: Weil Alex Wurz als Toyota-Berater in Le Mans weilte, gab im ORF in Barcelona die deutsche Rennfahrerin Sophia Flörsch ihr Debüt als Co-Kommentatorin.

Dabei meinte die Formel-3-Fahrerin gleich nach dem Start, dass es ein eher langweiliges Rennen werden könnte. Die Münchnerin ruderte dann prompt zurück und relativierte: «Ich meine – es wird ein langweiliges Rennen für Max Verstappen.»

Der PayTV-Sender Sky hat hingegen Probleme: In Monaco erreichte der Kanal laut dem Fachportals DWDL 360.000 Personen (inklusive Stream etwa 600.000). Sky zeigte quasi zeitgleich den Abstiegs-Krimi in Form des Relegationsspiels aus der 2. Bundesliga. Als Reaktion wurde das Rennen aus Barcelona im kostenlosen Stream auf der Plattform Youtube und auf der Sky-Webseite gezeigt. Ursprünglich wäre der freie Zugang via Stream für Imola geplant gewesen, aber dort fiel das Rennen aus.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1