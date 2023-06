Red Bull Ring Classics: Showruns mit Formel-1-Ikonen

Tausende Zuschauer konnten schon am heutigen Samstag bei den Red Bull Ring Classics mehr als 200 historische Rennwagen bewundern. Auch am Sonntag warten einige Highlights auf die Besucher.

Die Qualifyings und erste Schlachten der zahlreichen Serien dieses Wochenendes mit klingenden Namen wie Group C Supercup, BOSS GP, Alfa Revival Cup, CanAm & Sportscars, Sports Car Challenge, 100 Miles of Red Bull Ring Classics, Youngtimer Touring Car Challenge, Dunlop Gentle Drivers ’65, Super Sixties und Tourenwagen Golden Ära sind geschlagen.

In letzter Sekunde herbeigeschaffte Ersatzteile werden an allen Ecken und Enden des illustren Fahrerlagers eingebaut, fieberhaftes Fehlersuchen, Reparaturen und in einigen Fällen beherzte Wiederbelebungen manch automobiler Diva sind absolviert. Der unermüdliche Einsatz ölverschmierter Teams gilt den tausenden Fans des historischen Rennsports, deren Herzen am Spielberg hoch und höher schlagen.

Belohnt wurden die Besucher auch im Fahrerlager bei Autogramm-Sessions mit Rennfahrer-Legenden, wie dem dreifachen Le-Mans-Sieger Marco Werner oder dem Motorsport-Haudegen Leopold Prinz von Bayern. In Rennpausen lassen Automobil-Juwele, unter anderen zwei Ferrari Sharknose-Boliden, wie sie 1961 in der Formel 1 im Einsatz waren, Lotus-Modelle von ChromeCars im legendären schwarz-goldenen Design oder der 52 Jahre alte BMW 3.0 CSL bei Showruns ihren Pferdestärken freien Lauf.

Auch am Sonntag warten alle Programm-Highlights auf die Besucher, die Tageskassen sind ab 8Uhr geöffnet. Kinder bis 15 Jahre genießen mit gebuchtem Kinderticket in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt! Mit einem Ticket tauchen Fans in die PS-Vergangenheit aus verschiedenen Perspektiven ein, denn es gibt Zutritt zu allen geöffneten Tribünen, zum Fahrerlager, zur Fan Zone, zu den Autogramm-Sessions und zum Pit Lane Walk. Das Rahmenprogramm krönt am Sonntag ein Highlight aus der Luft: um die Mittagszeit macht die F4U-4 «Corsair» der Flying Bulls einen Abstecher ins Murtal und dreht eine Ehrenrunde über dem Red Bull Ring.

Wer die imposanten Fahrzeuge direkt an der Rennstrecke aus nächster Nähe in Action erleben möchte, kann sich beim mobilen Fanshop am Vorplatz des Driving Centers Plätze für die exklusive «Service Road Tour» sichern. In speziellen Tour-Wagen geht es rund um die Rennstrecke zu ausgesuchten Fotopunkten – ein Erlebnis, das sonst nur professionellen Fotografen und wenigen Auserwählten vorbehalten ist.

Details zur Veranstaltung gibt es auf der Website des Red Bull Rings und in der Red Bull Ring App.