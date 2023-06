Adrian Newey: «Das ist ein echtes Kompliment»

Adrian Newey zählt aus gutem Grund zu den besten Formel-1-Ingenieuren im Fahrerlager. Der Brite hat mit seinen Konstruktionen viele Erfolge gefeiert. Dass seine Ideen von der Konkurrenz kopiert werden, stört ihn nicht.

Design-Guru, Aerodynamik-Genie, Technik-Ass: Adrian Newey geniesst bei den Formel-1-Berichterstattern einen besonders guten Ruf, und das zu Recht. Denn der stille Brite hat schon viele erfolgreiche GP-Boliden konstruiert. Auch sein jüngster Wurf ist ein echter Erfolgsgarant.

Mit dem RB19 haben die Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Sergio Pérez in dieser Saison bisher jedes Rennen gewonnen, der Niederländer triumphierte in Bahrain, Australien, Miami, Monaco und Spanien, sein mexikanischer Stallgefährte gewann die Rennen in Saudi-Arabien und Aserbaidschan.

Die Konkurrenz hat erkannt, dass Newey die 2022 eingeführten Regeln am besten verstanden hat. Entsprechend oft wurden einige seiner Ideen übernommen. Den Technikchef von Red Bull Racing stört das nicht. Im Gespräch mit «Sky Italia» erklärte er: «Das ist ein echtes Kompliment, wenn Leute deine Lösungen kopieren.»

«Das gehört auch zur Formel 1. Wir schauen uns alle an, was die Konkurrenz macht. In Wahrheit haben auch wir Dinge von anderen Leuten kopiert», gestand der 64-Jährige. «Einige dieser Kopien gehen auf die visuelle Analyse zurück, andere ergeben sich, durch die Jobwechsel einiger Leute, wie wir in diesem Jahr gesehen haben.»

«Die Formel 1 ist hart umkämpft und man darf nicht überheblich sein. Man muss immer bewerten, was die anderen machen. Und es kann sein, dass man das dann direkt kopiert, oder dass sich überlegt, warum sie auf diese Lösung gekommen sind und dass man dadurch zum Schluss kommt, etwas anderes zu machen», sagt Newey, der sich die Autos der Konkurrenz in der Startaufstellung gerne genauer anschaut.

«Meist ist es so, dass man etwas interessantes sieht und sich dann anschaut, was das eigene Auto in diesem Bereich im Detail macht und ob das, was man gesehen hat, Inspiration für die eigene Entwicklung bietet. Es geht also nicht unbedingt darum, etwas einfach zu kopieren», ergänzte Newey.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1