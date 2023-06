Lando Norris verrät: So verdaut er bittere Pillen

In Barcelona erlebte Lando Norris ein Rennen zum Vergessen: Der McLaren-Pilot startete von Position 3 aus der 2. Reihe, kam aber nur auf Rang 17 ins Ziel. Der Brite verrät, wie mit schlechten Erfahrungen umgeht.

Der siebte WM-Lauf des Jahres war eine derbe Enttäuschung für Lando Norris. Der McLaren-Star durfte nach einer starken Qualifying-Leistung mit guten Voraussetzungen von Startplatz 3 losfahren. Doch ein unliebsames Treffen mit dem Mercedes von Lewis. Hamilton sorgte schon in der ersten Runde für einen herben Rückschlag. Norris musste sich danach an der Box eine neue Fahrzeugnase abholen, danach hatte er keine Chance mehr, in die Punkte zu kommen.

Im «Sky Sports F1 Podcast» verrät der Brite, wie er mit schlechten Ergebnissen umgeht und diese hinter sich lässt: «Es kommt auch auf die Ursachen für das schlechte Resultat an. Wenn es mein eigener Fehler war, dann dauert es länger, bis ich darüber hinwegkomme. Wenn ich zu 100 oder auch nur 50 Prozent schuld daran bin, dann ist es viel schlimmer, als wenn es wegen des fehlenden Speeds des Autos oder sowas zustande gekommen ist.»

«Es hat viel mit der Situation zu tun. Eines der härtesten Rennen war Sotschi 2021», erinnert sich Norris, der in Russland das Rennen anführte, bevor der Regen kam und ihn wegen der Entscheidung, spät zum Wechsel auf die Regenreifen abzubiegen, auf den siebten Platz zurückwarf. «Es ging nicht nur um das, was passierte, sondern auch darum, was wir dadurch verpasst haben», seufzt er.

«Es hängt also davon ab, wie es läuft, worum es geht und all das. Ich bin jetzt viel besser darin, bittere Pillen zu verdauen. 2019 und 2020 hatte ich viel mehr zu kämpfen. Jetzt betrachte ich es auf eine konstruktive Art und Weise, indem ich schaue, was schief gelaufen ist, wie man es verhindern kann und was man daraus lernen kann. Ich versuche dann einfach, weiterzumachen», betont der 23-Jährige.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1