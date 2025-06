Sperre Max Verstappen: Dieser Pilot würde einspringen

​An den kommenden GP-Wochenenden von Kanada und Österreich darf sich Weltmeister Max Verstappen keinen Fehltritt leisten – sonst muss er zuschauen. Wer würde für ihn das Auto von Red Bull Racing fahren?

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen steht bei elf Strafpunkten; dies, nachdem der 27-jährige Niederländer für eine Kollision mit George Russell im Spanien-GP drei zusätzliche Knöllchen erhalten hat.

Im Formel-1-Reglement ist verankert: Wenn ein Formel-1-Fahrer im Raum von zwölf Monaten mehr als elf Strafpunkte anhäuft (Saison-übergreifend), der muss einmal zusehen. Das passierte 2024 dem Dänen Kevin Magnussen.

Und weil diese Strafpunkte erst nach einem Jahr verfallen, darf sich Verstappen bis Ende Juni 2025 nichts zuschulden kommen lassen, erst dann verfallen wieder Punkte.



Max Verstappen: 11 Strafpunkte

(in Klammern, wann diese Strafen verfallen)

2 wegen Kollision mit Norris in Österreich (30. Juni 2025)

2 wegen Abdrängens von Norris in Mexiko (27. Oktober 2025)

1 wegen Nicht-Einhaltens der Richtzeit im Brasilien-Sprint (1. November 2025)

1 wegen zu langsamen Fahrens in der Katar-Quali (1. Dezember 2025)

2 wegen Kollision mit Piastri in Abu Dhabi (8. Dezember 2025)

3 wegen Kollision mit Russell in Spanien (1. Juni 2026)



Aber was passiert, sollte in Montreal oder am Red Bull Ring in der Steiermark doch etwas passieren? Wer würde für den 65-fachen GP-Sieger übernehmen?



Die Ausgangslage: Sowohl bei Red Bull Racing als auch bei den Racing Bulls ist Ayumu Iwasa als Reservist genannt. Der 23-jährige Japaner hat schon mehrfach für RBR getestet und nahm anstelle von Verstappen am ersten Bahrain-Training teil.



Im ersten Saisonteil bewegte Liam Lawson das zweite RBR-Auto neben Verstappen. Weil die Team-Führung mit den Leistungen des 23-jährigen Neuseeländers nicht zufrieden war, wurde er durch Yuki Tsunoda ersetzt. Vorteil Lawson: Er kennt von allen möglichen Verstappen-Ersatzleuten den Wagen am besten.



Die wahrscheinlichste Lösung sieht jedoch anders aus.



Isack Hadjar hat im ersten Saisondrittel einen hervorragenden Job gemacht für die Racing Bulls. Der 20-jährige Franzose fuhr bei acht Einsätzen fünf Mal in die Punkte (in Australien schied er noch vor Rennstart aus), mit Rang 6 in Monaco als Highlight. Der Pariser ist überdies in der GP-Quali fünf Mal in die Top-Ten vorgestossen, in Monaco ging er als Fünfter ins Rennen.



Falls es wirklich dazu kommt, dass Max Verstappen einmal aussetzen wird, rückt Hadjar ins Auto von RBR, und Iwasa würde den zweiten Wagen der Racing Bulls übernehmen.





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11