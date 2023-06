Pierre Gasly: «Deshalb bin ich zuversichtlich»

Das Wochenende in Spanien endete für Pierre Gasly mit einer Enttäuschung. Der Franzose erklärt, warum er trotzdem zuversichtlich ist und in welchem Bereich sich das Alpine-Team verbessern muss.

Die Freude über die viertschnellste Qualifying-Runde auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya währte nicht lange, denn nach der Zeitenjagd wurde Pierre Gasly gleich doppelt bestraft. Insgesamt sechs Positionen musste er in der Startaufstellung nach hinten rücken, weil er zwei Gegnern bei deren schnellen Versuchen im Weg gewesen war.

Der Rennstart fiel auch nicht nach Wunsch aus, der von Startplatz 10 losgefahrene Alpine-Pilot fiel in der ersten Runde auf die 14. Position zurück und hatte daraufhin alle Hände voll zu tun, um es wieder in die Punkte zu schaffen. Am Ende kreuzte er die Ziellinie als Zehnter, der Frust über die zweite Enttäuschung in Folge wurde durch den einen Punkt, den er damit gewann, auch nicht kleiner.

In seiner Kolumne auf «Formula1.com» erklärt Gasly: «In nur 24 Stunden entwickelte sich der Platz in der zweiten Startreihe zu einer grossen Herausforderung. Ich denke, im Qualifying waren die Umstände unglücklich, aber wir mussten das hinnehmen und mit dem, was wir hatten, auskommen.» Zum Start sagt er: «Wenn du im Mittelfeld losfährst, ist die Gefahr immer grösser, dass es zu Zwischenfällen kommt.»

Trotzdem fällt die Bilanz des Franzosen nicht negativ aus. Angesichts des Podestplatzes, den sein Teamkollege Esteban Ocon in Monaco erobern konnte, betont er: «Das zeigt, dass wir alles haben, was es braucht, um die Chance zu nutzen und ein gutes Ergebnis einzufahren, wenn wir es richtig hinbekommen und das Glück auf unserer Seite ist.»

«Die gute Nachricht ist, dass unser Auto den Speed und das nötige Potenzial hat. Abgesehen von Red Bull Racing, das an der Spitze allen davonfährt, kämpfen wir zusammen mit Mercedes, Ferrari und Aston Martin um die Positionen dahinter. Derzeit sind wir am Ende dieser Gruppe, aber wir haben die Fähigkeit, vorne mitzukämpfen, wie wir in Monaco und zeitweise auch in Spanien gezeigt haben», stellt der 27-Jährige klar.

«Wir müssen nur konstanter werden, es gab zu viele Rennen, in denen ich den Speed hatte, das Ergebnis aber nicht entsprechend ausfiel. Australien, Monaco und Spanien kommen mir da in den Sinn. Aber wir arbeiten hart daran, um einige Details zu verbessern und einen besseren Job zu machen an den Rennwochenenden. Deshalb bin ich zuversichtlich. Ich weiss, dass die nötigen Zutaten für den Erfolg vorhanden sind, wir müssen sie nur richtig einsetzen», ist Gasly überzeugt.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1