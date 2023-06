Lewis Hamilton zurück: Wegen Mercedes – und Shakira?

Nach einem schwierigen Saisonstart hat Lewis Hamilton seine gute Laune wiedergefunden. Was nicht nur am Auto, sondern wohl auch an Popstar Shakira liegt.

Lewis Hamilton ließ aufhorchen, denn der Brite war kaum wiederzuerkennen. Wer ihm nach seinem zweiten Platz beim Spanien-GP zuhörte, der hörte nicht nur den bekannten Kampfgeist heraus.

Klar wurde auch: Das Selbstverständnis eines siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters ist zurück. «Das war das beste Auto», sagte Hamilton, «was ich in den vergangenen eineinhalb Jahren gefahren bin.» Besonders freut ihn die Gleichung, dass Autos, die in Barcelona funktionieren, auch auf vielen anderen Strecken abliefern: «Wir werden stark sein in den nächsten Rennen», sagte er.

Mercedes hatte ein Update des zuvor für Silberpfeil-Verhältnisse doch arg strauchelnden W14 nach Barcelona mitgebracht und fuhr in Katalonien auf die Plätze zwei (Hamilton) und drei (George Russell). Die Silberpfeile präsentierten sich hinter Red Bull Racing plötzlich als zweite Kraft. Bei den Neuerungen am Auto ging man eine Menge Risiko ein, musste sich im Grunde neu orientieren. Offenbar mit Erfolg.

«Wir haben das aerodynamische Konzept völlig umgeworfen und die Vorderradaufhängung komplett umgebaut», sagte Teamchef Toto Wolff: «Es hätte auch total in die andere Richtung gehen können. Wir haben Entscheidungen getroffen, von denen wir nicht wussten, ob sie funktionieren.» Im Moment fühle er sich deswegen ein wenig «wie bei Jugend forscht». Und deshalb warnt der Österreicher auch vor zu viel Euphorie.

Hamilton schaut bereits auf 2024

Auch Hamilton denkt nicht, dass Mercedes nun dauerhaft mit Red Bull Racing und Max Verstappen mithalten kann, in Barcelona betrug der Rückstand auf Sieger Verstappen über die Renndistanz noch 24 Sekunden. Die Hoffnung: Dass man in dieser Saison an der Spitze zumindest hin und wieder für mehr Spannung sorgen und um Rennsiege fahren kann. Hamilton wartet schon länger auf einen Platz ganz oben auf dem Podium, seinen letzten Sieg feierte er am 5. Dezember 2021.

«Wir verbessern uns zwar und kommen näher, aber sie verbessern sich auch», sagte Hamilton, der stattdessen bereits in die Zukunft schaut. Denn klar: Für ihn geht es mit seinen 38 Jahren um die wohl letzte Chance, doch noch den ersehnten achten WM-Titel einzufahren, mit dem er Legende Michael Schumacher überholen würde: «Ich konzentriere mich darauf, sicherzustellen, dass wir Red Bull nächstes Jahr vom ersten Tag an herausfordern können.»

Wann kommt die Vertragsverlängerung?

«Wir» und «nächstes Jahr» hört sich stark nach einer Verlängerung des in diesem Jahr auslaufenden Vertrags an, was viele schon für vergangenen Montag erwarteten. Denn da, so kündigte Hamilton am Sonntag an, wollten sich Wolff und er zusammensetzen. «Hoffentlich bekommen wir etwas hin», hatte der Brite gesagt. Falls ja, wurde es noch nicht kommuniziert, und falls nicht, sollte es nur eine Frage der Zeit sein. Hamilton erweckt nämlich nicht den Eindruck, als wolle er – wie von Medien zuletzt regelmäßig spekuliert – im Herbst seiner Karriere zu Ferrari wechseln.

«Er wirkt sehr befreit und sieht wieder Licht am Horizont, dass er bald wieder ein Rennen gewinnen kann und eventuell doch noch irgendwann die Chance auf seinen achten WM-Titel bekommt», schrieb Sky-Experte Ralf Schumacher in seiner Kolumne: «Ich hatte das Gefühl, der Optimismus hatte ihn eine Zeit lang verlassen. Jetzt ist er wieder da», so Schumacher.

Privates Glück mit Shakira?

Vielleicht liegt dieser sportliche Optimismus auch ein bisschen im privaten Glück begründet. Denn zuletzt wurden Gerüchte über eine mögliche Beziehung mit Popstar Shakira immer lauter. Beide wurden nach dem Rennen in Miami bei einem Bootsfahrt und einem Abendessen gesichtet, zuletzt dann auch in Barcelona.

Zunächst tauchte Shakira beim Rennen und in der Mercedes-Garage auf, dann ging ein Bild in den sozialen Medien viral, das Shakira und Hamilton und an einem Tisch eines Nobel-Restaurants in Barcelona zeigt, in einer Gruppe mit Musiker Mustafa the Poet – der auch das Foto auf Instagram hochlud. Dabei hatte Hamilton seinen Arm um Shakira gelegt, was die Gerüchte natürlich weiter anheizte.

Hamilton war zuletzt ganz offiziell mit der US-Musikerin Nicole Scherzinger liiert, die On-Off-Beziehung ging 2014 endgültig in die Brüche. Danach wurden ihm zwar zahlreiche Liaisons nachgesagt, etwas Festes war aber offenbar nicht dabei.

Passend dazu ist ein Video aufgetaucht, in dem Hamilton bei einem Interview vor dem Spanien-Rennen auf der Bühne sagt: «Ich muss mir eine Latina suchen.» Teamkollege Russell ergänzt: «Du bist jetzt schon viel zu lange Single. Wir müssen jemanden für dich finden.» Gut möglich, dass sich das schon erledigt hat.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1