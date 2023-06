Pérez vor dem Aus? Marko nennt das «alles Blödsinn»

Immer wieder kommen Gerüchte auf, dass Sergio Pérez das Saisonende bei Red Bull Racing nicht mehr erleben könnte. Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko spricht nun ein Machtwort.

Sergio Pérez musste zuletzt im Titelkampf der Formel 1 mächtig Federn lassen. Sein Rückstand auf Spitzenreiter Max Verstappen ist auf immerhin 53 Punkte angewachsen. Pérez lässt die Konstanz vermissen, mit der sein RBR-Teamkollege Verstappen die Königsklasse dominiert.

Der übliche Reflex: Gerüchte, dass Red Bull die Geduld mit dem Mexikaner verlieren könnte. Der frühere McLaren-Mechaniker Marc Priestley sagte im Podcast «Chequered Flag: «Jetzt hinterfragen manche Leute, ob er überhaupt das Recht hat, in dem Red Bull zu sitzen. Schafft er es überhaupt bis zum Ende der Saison?», fragte Priestley.

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko nannte das «alles Blödsinn. Der Platz von Sergio war nie gefährdet und wird es auch in Zukunft nicht sein. Er ist ein wichtiger Baustein, um unsere gesetzten Ziele für dieses Jahr zu erreichen», sagte der 80-Jährige bei f1-insider: «Wir wollen die Plätze 1 und 2 in der Fahrerwertung belegen und so schnell wie möglich Konstrukteursweltmeister werden.»

Klar: Das sind die wichtigsten Ziele für einen Rennstall. Ob der Titelkampf der beiden spannend ist, ist zweitrangig.

«Ich habe Sergio nach seinen eher schwachen Auftritten in Miami und Monaco lediglich daran erinnert, dass er sich auf seinen Job konzentrieren soll. Dort hat er nämlich nicht die Möglichkeiten ausgenutzt, die in ihm stecken», erklärte Marko.

Pérez müsse sich mehr auf sich selbst konzentrieren «und nicht krampfhaft versuchen, Max zu schlagen. Und er soll dann zur Stelle sein, wenn es bei Max mal nicht optimal läuft», betonte Marko.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1