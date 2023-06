Kanada-GP im Live-Ticker: Formel 1 zur Primetime

Die Formel 1 macht am Wochenende Station in Kanada. Für die Fans hierzulande heißt das: Die Übertragungen gibt es am späten Abend beziehungsweise zur Primetime. Und in unserem Ticker.

Wenn die Formel 1 ihre Saison in Kanada mit dem neunten Rennwochenende fortsetzt, müssen Fans auf die Zeitverschiebung achten. Denn die sorgt dafür, dass Trainings, Qualifying und Rennen am späten Abend beziehungsweise zur Primetime übertragen werden.

So geht das Qualifying auf dem Circuit Gilles Villeneuve ab 22 Uhr MESZ über die Bühne, das Rennen wird um 20 Uhr MESZ gestartet. Zur besten Sendezeit also.

Wie sich das alles entwickelt, das verfolgen Sie am besten mit unserem Live-Ticker, natürlich haben wir für Sie wie immer auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.

Kanada-GP im Fernsehen

Freitag, 16. Juni

08.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

08.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2023

11.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

11.30 Sky Sport F1 – Rennen 1985 in Montreal

12.15 Sky Sport F1 – Rennen 1988 in Montreal

13.00 Sky Sport F1 – Top 10: Battles of the hybrid era

13.20 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: The 2022 Season

13.40 Sky Sport F1 – Biggest F1 Stories of 2022

14.00 Sky Sport F1 – Rennen 1989 in Montreal

14.45 Sky Sport F1 – Rennen 1990 in Montreal

15.30 Sky Sport F1 – Rennen 1992 in Montreal

16.15 Sky Sport F1 – Rennen 1992 in Montreal

18.15 Sky Sport F1 – Warum up – Das Motorsport Spezial

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

19.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

19.30 Erstes Training

21.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

22.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2023

22.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: J. Button Kanada 2011

22.40 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

22.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

23.00 Zweites Training

Samstag, 17. Juni

06.00 Sky Sport F1 – T. Glock F1-Debüt 2004 in Montreal

08.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

09.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

11.00 Sky Sport F1 – Rennen 2022 in Montreal

13.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

14.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

16.00 Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Barcelona

18.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Bahrain 2023

18.05 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

18.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

18.30 Drittes Training

21.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.55 SRFinfo – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.00 Qualifying

23.00 ServusTV – Analyse Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 18. Juni

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Barcelona

08.30 Sky Sport F1 – Rennen 2022 in Montreal

10.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2023

12.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.30 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

14.00 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

15.30 Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung

16.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

18.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2023

18.05 ServusTV – Countdown zum Rennen

18.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: J. Button Kanada 2011

18.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

19.20 SRFinfo – Vorberichte zum Rennen

19.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Kanada

20.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP Kanada

20.00 Grosser Preis von Kanada

21.40 ServusTV – Analysen und Interviews

21.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

22.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

23.30 Sky Sport F1 – GP Kanada Wiederholung