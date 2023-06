Rosberg verwundert: Warum hält sich Mercedes zurück?

Red Bull Racing verlor zuletzt wichtige Führungskräfte an die Konkurrenz. Die Frage, die sich Ex-Weltmeister Nico Rosberg stellt: Warum hält sich Mercedes so zurück?

Es ist das Los der Teams, die in der Formel 1 erfolgreich sind: Die Führungsfiguren hinter dem Erfolg wecken bei der Konkurrenz Begehrlichkeiten. Und dann versuchen die anderen Teams natürlich, sich die Dienste der klugen Köpfe zu sichern.

Genau das passiert Red Bull Racing im Moment. So wurde Dan Fallows, von 2014 bis 2021 Leiter der Aerodynamikabteilung bei Red Bull, von Aston Martin abgeworben.

Rob Marshall, der Chefdesigner und zuletzt Chefingenieur bei Red Bull Racing war, konnte den Lockrufen von McLaren nicht widerstehen.

«Ich habe auch gehört, dass das Gehalt von Dan Fallows vervierfacht wurde und er eine Beteiligung am Team erhält», sagte Ex-Weltmeister Rosberg bei Sky Sports F1: «Die Teams versuchen, die besten Leute von Red Bull zu bekommen, wie es in der Formel 1 üblich ist. Das passiert immer», so der Deutsche.

Aston Martin und McLaren haben zugeschlagen, Mercedes hingegen nicht. «Mercedes - seltsam, dass sie da nicht ein bisschen aktiver waren», sagte Rosberg: «Das Wissen, das man auch um ein Reglement herum bekommt, wenn man jemanden aus dem besten Team nimmt, ist einfach so wertvoll. Vielleicht ist das ein bisschen überraschend.»

Andererseits habe Mercedes auch so «ein unglaubliches Talent», so Rosberg, «und jetzt helfen die Bilder aus Monaco sehr, dank Sergios Crash», erinnerte er an den Unfall von Pérez und an die folgende Abschleppaktion, bei der der Unterboden deutlich zu erkennen war.

«Es gibt wunderbare Bilder des Unterbodens des Autos, die sie jetzt nehmen können, um ein ganzes CAD-Modell zu erstellen und ein ganz genaues Design im Computer zu machen, was das Auto tatsächlich macht. Das macht es sehr einfach, das Red-Bull-Auto wirklich zu verstehen und zu lernen», so Rosberg.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1