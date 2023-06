Wolff warnt: Müssen unsere Erwartungen im Zaum halten

Die Plätze zwei und drei beim Spanien-GP haben bei Mercedes für Erleichterung gesorgt. Allerdings warnt Teamchef Toto Wolff vor dem Rennen in Kanada vor zu viel Euphorie.

Mercedes ist zurück in der Erfolgsspur. Darauf deuten zumindest die Plätze zwei und drei beim Spanien-GP durch Lewis Hamilton und George Russell hin.

Die Silberpfeile hatten ein Update mit nach Katalonien gebracht, mit dem sie zumindest in Barcelona wieder die zweite Kraft hinter Primus Red Bull Racing waren.

«Das Ergebnis in Spanien war eine wohlverdiente Belohnung für die Anstrengungen, die wir in Brackley und Brixworth unternommen haben, um unser Update-Paket auf die Strecke zu bringen», sagte Teamchef Toto Wolff: «Wir waren mit der Performance zufrieden, und es wird uns eine neue Grundlage bieten, auf der wir aufbauen können.»

Allerdings warnt der Österreicher auch: «Aber wir müssen auch unsere Erwartungen im Zaum halten. Es war eine Strecke, die unserem Auto gelegen hat, und wir sollten davon ausgehen, dass unsere direkten Konkurrenten in den nächsten Rennen stärker sein werden. Der Rückstand auf Red Bull ist groß, und es wird viel harte Arbeit erfordern, um ihn zu verringern. Dennoch sind wir bereit für die Herausforderung», so Wolff.

Auch für Mick Schumacher gab es ein Lob von Wolff. Schumacher hatte als Mercedes-Ersatzmann im Simulator dafür gesorgt, dass das Setup in Barcelona funktioniert, dafür nach den Trainings am Freitag eine Nachtschicht eingelegt. Vergangene Woche saß er bei Reifentests erstmals im W14.

«Nach dem Spanien Grand Prix bekam Mick seine erste Gelegenheit, den W14 zu fahren. Er hat sich während des Pirelli-Reifentests gut eingelebt und die Erfahrung genossen. Mick ist bereits ein wertvolles Mitglied des Teams geworden und seine Arbeit im Simulator hat sich als nützlich erwiesen, um unsere Rundenzeiten zu verbessern, wie wir in Barcelona gesehen haben», so Wolff.

Was Kanada angeht, stapelt Wolff deutlich tiefer. «Mit seinen langen Geraden und langsamen Kurven ist es keine Strecke, von der wir erwarten, dass sie unserem Auto so gut liegt wie Barcelona. Unabhängig davon, wie die wahre Pace unseres Autos an diesem Wochenende aussehen wird, werden wir versuchen, unser Ergebnis zu maximieren. Die Streckencharakteristik wird uns auch die Möglichkeit geben, weitere Erkenntnisse über den W14 zu gewinnen und damit unseren weiteren Entwicklungsweg zu unterstützen.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1