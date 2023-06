Kanada-GP im Liveticker: Zahlen und Fakten zum Rennen

Am Wochenende steht der Kanada-GP auf dem Programm. Wir liefern im Vorfeld interessante Zahlen und Fakten zum Rennen. Und bieten wie gewohnt Liveticker und TV-Zeiten an.

Der 4,361 km lange Circuit Gilles Villeneuve ähnelt in seiner Streckencharakteristik dem Baku City Circuit in Aserbaidschan. Lange Geraden, die einen geringen Luftwiderstand erfordern, werden von langsameren Kurven wie Schikanen und Haarnadelkurven unterbrochen, die nach mehr Abtrieb verlangen.

Die 14 Kurven der Strecke bestehen aus sechs Links- und acht Rechtskurven. Die meisten Kurven liegen in einem ähnlichen Geschwindigkeitsbereich, der im Vergleich zu den übrigen Strecken im Rennkalender 2023 am unteren Ende der Skala liegt.

Mehrere Kurven bestehen aus einem doppelten Richtungswechsel (Links/Rechts- oder Rechts/Links-Kombinationen), der ein gutes Reaktionsvermögen des Fahrzeugs erfordert. Dazu gehören die Kombinationen aus Kurve 1 und 2, Kurve 3 und 4, Kurve 6 und 7, Kurve 8 und 9 sowie die letzte Schikane in Kurve 13 und 14.

Die 405 Meter lange Boxengasse ist die achtlängste aller Rennstrecken, auf denen wir fahren. Der Zeitverlust für einen Boxenstopp ist jedoch nicht besonders hoch, da die Fahrer nicht durch die letzte Schikane fahren müssen, sondern direkt in die Boxengasse einbiegen können. Außerdem mündet die Boxenausfahrt in die zweite Kurve, so dass die Fahrer die erste Kurve nicht durchfahren müssen.

Der Circuit Gilles Villeneuve gilt, ähnlich wie der Grand Prix von Österreich, traditionell als sehr hart für die Bremsen. Allerdings gibt es in Kanada in der Regel weniger Probleme mit der Kühlung als in Spielberg, weil die Rundenlänge größer ist und die Bremsen mehr Zeit haben, die Temperatur abzubauen.

Obwohl die Streckenoberfläche in Montreal recht glatt ist, ist der Reifenabbau traditionell hoch. In Kombination mit der Streckencharakteristik, die einen Stop-and-Go-Charakter aufweist, verbessert dies die Überholmöglichkeiten und sorgt generell für ein unterhaltsames Rennen.

In den vergangenen fünf Ausgaben des Großen Preises von Kanada wurde das Safety Car dreimal eingesetzt. Obwohl dies nicht besonders viel ist, können aufgrund der Nähe zu den Mauern und den wenigen Auslaufzonen selbst relativ kleine Unfälle zu einem Einsatz des Safety Cars führen.

Lewis Hamilton und Michael Schumacher teilen sich mit sieben Erfolgen den Rekord für die meisten Siege auf dem Circuit Gilles Villeneuve.

Die Rennstrecke befindet sich auf der Île Notre-Dame, einer Insel, auf der 1967 die Weltausstellung stattfand. Der amerikanische Pavillon der Expo 67, der in die Biosphäre Montreal umgewandelt wurde und heute ein Umweltmuseum ist, ist eine sichtbare Erinnerung daran.

Wie sich das alles entwickelt, das verfolgen Sie am besten mit unserem Live-Ticker, natürlich haben wir für Sie wie immer auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.

