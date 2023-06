Hill: Mercedes muss sich als RBR-Bedrohung etablieren

Bereits Teamchef Toto Wolff mahnt nach dem Erfolg zuletzt in Barcelona zu Demut. Auch Ex-Weltmeister Damon Hill betont, dass Mercedes die Form erst bestätigen muss.

Was hat Mercedes das Doppel-Podium in Barcelona gebracht? Wie konkurrenzfähig sind die Silberpfeile in den kommenden Wochen und Monaten? Das Update hat in Spanien funktioniert, wie läuft es zum Beispiel jetzt am Wochenende in Kanada?

Teamchef Toto Wolff warnte bereits: «Wir müssen auch unsere Erwartungen im Zaum halten. Es war eine Strecke, die unserem Auto gelegen hat, und wir sollten davon ausgehen, dass unsere direkten Konkurrenten in den nächsten Rennen stärker sein werden. Der Rückstand auf Red Bull ist groß, und es wird viel harte Arbeit erfordern, um ihn zu verringern. Dennoch sind wir bereit für die Herausforderung», so Wolff.

Ex-Weltmeister Damon Hill ist skeptisch, was einen baldigen Angriff auf die Spitze angeht.

«Vielleicht hat es weiteres Potenzial freigesetzt», sagte Hill im Sky-Podcast zu den Plätze zwei und drei durch Lewis Hamilton und George Russell. «Ob es jedoch genug Potenzial freisetzen kann, um Red Bull zu besiegen, ist fraglich, denn meiner Meinung nach sind sie durch das grundlegende Chassis unter dem Auto eingeschränkt.»

Allerdings hat Hill keine Zweifel daran, dass Hamilton einen großen Anteil an dem Schritt nach vorne hat. «Wenn Lewis sagt: 'Ich genieße es, das Auto zu fahren', ist das ein ermutigendes Zeichen und eine Bestätigung für ihn, denn er war es, der gemeint hatte: 'Ich habe euch gesagt, dass wir früher etwas hätten unternehmen sollen‘», so Hill. Mercedes habe nun Taten folgen lassen und «sie haben Fortschritte gemacht. Also, gut gemacht, Lewis», lobte der Weltmeister von 1996.

Hill weiter: «Wenn sie sich bis zum Ende der Saison fest als 'die Bedrohung' für 2024 etablieren können, werden sie es als Triumph betrachten».

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1