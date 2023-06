Hamilton und Mercedes: Neuer Vertrag vor Kanada?

Lewis Hamilton und Toto Wolff befinden sich bei den Vertragsverhandlungen offenbar auf den letzten Metern. Möglicherweise kann noch vor dem Kanada-GP Vollzug vermeldet werden.

Mercedes-Fans und Anhänger von Lewis Hamilton können wohl bald aufatmen. Die Vertragsverlängerung des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters liegt offenbar in den allerletzten Zügen.

Möglicherweise wird die Fortsetzung der Zusammenarbeit noch vor dem Kanada-GP am kommenden Wochenende verkündet. Das erklärte Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

«Es wird bald passieren, und wir sprechen eher von Tagen als von Wochen», sagte Wolff bei CNBC.

«Wir bemühen uns sehr [es vor dem Großen Preis von Kanada zu erledigen]. Ich werde ihn heute sehen, und vielleicht werden wir darüber sprechen. Wir haben eine so gute Beziehung, dass wir uns vor dem Moment fürchten, in dem wir über Geld reden müssen», so der Österreicher weiter.

Wolff betonte, dass es bei Hamilton nicht einfach nur um das Arbeitspapier eines Mercedes-Mitarbeiters geht. «Er ist die wichtigste Persönlichkeit in diesem Sport», so Wolff. «Er ist so facettenreich, nicht nur bei den Rennen, sondern auch abseits der Strecke, und wir müssen ihn so lange wie möglich im Sport halten.»

«Aus der Sicht des Teams kennen Lewis und Mercedes sich schon lange. Er ist noch nie für eine andere Marke als Mercedes gefahren. Wir sind beide 2013 zum Team gestoßen und aus einer beruflichen Beziehung ist eine Freundschaft geworden. Es war eine wunderbare Zeit.»

