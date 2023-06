Ferrari: Schumacher, Vettel und offene Rechnungen

​Seit Montreal-Dauersieger Michael Schumacher konnte für Ferrari nur Sebastian Vettel den Grossen Preis von Kanada gewinnen, 2018. Charles Leclerc und Carlos Sainz wollen das 2023 ändern.

Die Stadtrennstrecke von Kanada ermöglichte Ferrari einige Highlights: Die erste Ausgabe 1978 gewann jener Ferrari-Fahrer, nach dem die Strecke heute benannt ist – Gilles Villeneuve.

René Arnoux triumphierte auf der künstlichen Insel Notre-Dame 1983, Michele Alboreto 1985, Jean Alesi zehn Jahre später, es sollte der einzige GP-Sieg des Franzosen bleiben, passenderweise an seinem Geburtstag.

Michael Schumacher wurde mit Ferrari zum Dauersieger des GP-Klassikers: Siege 1997, 1998, 2000, 2002, 2003 und 2004. Dann dauerte es bis Sebastian Vettel 2018, um einen neuen Ferrari-Sieg in Kanada zu bejubeln. Vettel betont: «Ich habe auch das Rennen 2019 gewonnen, aber es wurde mir weggenommen.»

Es war jener Grand Prix, bei dem Vettel kurz neben der Bahn war und vor Lewis Hamilton auf die Strecke zurückkam. Die Rennkommissare brummten ihm eine Fünfsekundenstrafe auf. Vettel fuhr als Erster über die Ziellinie, wurde aber nur als Zweiter gewertet. Es war jener Grand Prix, nach welchem Vettel im Parc fermé die Tafel mit der 2 entfernte und die 1 vor seinen Ferrari stellte. Die Bilder gingen um die Welt.



2021 und 2021 konnte das Rennen wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. 2022 musste Max Verstappen sein ganzes Können aufbieten, um den aufsässigen Carlos Sainz im Ferrari hinter sich zu halten.



Für 2023 gilt: Ferrari hat nicht das schnellste Auto. Aber mindestens im Training ist mit den Roten zu rechnen, «denn das Pistenlayout von Kanada passt besser zum Ferrari als jenes von Barcelona», wie Charles Leclerc im Rahmen des Spanien-GP betonte.



Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Wir wissen, dass wir in Sachen Renntempo mehr aus unserem SF-23 holen können. Die Verbesserungen, die wir in Spanien ans Auto gebracht haben, erzeugen ein konstanteres Handling im Renntrimm.»



«Wir haben im vergangenen Jahr hier ein gutes Rennen gezeigt. Carlos hat Leader Verstappen tüchtig unter Druck gesetzt, und Charles fuhr nach dem Motorwechsel von weit hinten auf den fünften Platz. Wir wissen, wie viele Fans in Kanada hinter Ferrari stehen und wollen den Tifosi eine gute Show zeigen.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1