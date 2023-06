Live-Ticker Kanada-GP: Wetter-Chaos programmiert

​Die Formel 1 zu Gast in Montreal: Rasche Wetterwechsel sind im Rahmen des kanadischen GP-Wochenendes berüchtigt. Bis hin zu Unterbrechungen des kanadischen WM-Laufs wie 2011 und 2015.

Angeblich stammt der Scherz aus Schottland, aber er hätte auch in Montreal erfunden werden können: «Ihnen gefällt unser Wetter nicht?» fragt der Schotte den Touristen. «Dann warten Sie eine Stunde, und Sie haben ein anderes.»

Montreal kann der Formel 1 erfahrungsgemäss die ganze meteorologische Palette bieten, wie ich seit 1982 erlebt habe: Postkarten-würdig blauer Himmel und 35 Grad oder unverrückbares Blei-Grau mit quer peitschendem Regen bei klammen 10 Grad.

2011 verfolgten wir das längste aller Formel-1-Rennen – mit der Neutralisation wegen überschwemmter Bahn dauerte der WM-Lauf mehr als vier Stunden! Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer musste sechs Mal auf die Bahn.

Unvergessen, wie Jenson Button zum Schluss Sebastian Vettel noch den Sieg wegschnappte. Oder wie eine patschnasse Rihanna vor dem Medienzelt vor sich hin bibberte, mutterseelenalleine, ihre Bodyguards waren längst irgendwo Richtung Toronto davongeschwemmt worden.

Und 2015 musste das freie Training wegen schweren Regens unterbrochen werden.



In den kommenden Tagen ist wettertechnisch hier alles im Angebot: Schön und frühsommerlich warm am Mittwoch, dann aber wechselhaft, bedeckt und Regen am Donnerstag, die Gewitterneigung nimmt am Freitag zu, aus heutiger Sicht ist der Samstag der schlechteste Tag.



Das könnte ein so packendes Abschlusstraining erzeugen wie 2022, als Fernando Alonso die Gunst der Stunde nutzte, und seinen Alpine-Rennwagen in die erste Startreihe neben Max Verstappen setzte, die Fahrer unterwegs auf Intermediate-Reifen. Auch die dritte Startreihe mit den Haas-Autos von Kevin Magnussen und Mick Schumacher war eine Sensation.



Wie sich das alles entwickelt, erfahren Sie am besten dank unseres beliebten Live-Tickers, mit dem wir Sie in der Qualifikation und im Grand Prix über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden halten.



Wie immer finden Sie hier auch eine Zusammenstellung davon, was die Kollegen von ServusTV, Sky und SRF zu bieten haben.





Kanada-GP im Fernsehen

