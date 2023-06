Esteban Ocon (Alpine): «Darauf können wir stolz sein»

Alpine-Pilot Esteban Ocon konnte nach seinem Podestplatz in Monaco auch im darauffolgenden Rennen in Spanien punkten. Der Franzose freut sich darüber, betont aber auch: Das Team muss weiter zulegen.

Die Saison 2023 begann für Ocon verhalten, abgesehen von den vier Punkten, die er im zweiten GP in Saudi-Arabien für den achten Platz hatte einfahren können, gab es in den ersten vier Rennen keinen Erfolg zu verbuchen. Zuletzt gehörte er aber drei Mal in Folge zu den Top-10: In Miami wurde er Neunter, danach glänzte er in Monaco mit dem dritten Platz. Und das jüngste Kräftemessen beendete er als Achter erneut auf einem Punkterang.

Der Alpine-Pilot sagt denn auch mit Blick auf die Formkurve seiner Mannschaft, die nach oben zeigt: «Darauf können wir stolz sein. Der Saisonstart hat unsere Erwartungen nicht erfüllt, aber in den vergangenen drei Rennen konnten wir jeweils mit beiden Autos punkten. Und wir haben einen verdienten Podestplatz erobert. Jeder im Team hat rund um die Uhr gearbeitet, damit wir diese Ergebnisse erzielen können, es ist also der Verdienst der Mitarbeiter im Werk und an der Strecke.»

Gleichzeitig betont der Franzose: «Wir wissen aber auch, dass wir noch nicht auf Augenhöhe mit den Gegnern sind, die vor uns liegen, darauf konzentrieren wir uns, damit wir die ehrgeizigen Ziele, die wir uns zu Saisonbeginn vorgenommen haben, auch erreichen.»

Und Ocon fügt selbstbewusst an: «Wir sind echte Kämpfer und glauben daran, dass wir unsere direkten Gegner herausfordern können, das haben wir an einigen Rennen in diesem Jahr bereits bewiesen. Jedes Rennen ist eine Chance, und wir freuen uns, in Montreal wieder angreifen zu können.»

Über den Circuit Gilles Villeneuve sagt der 26-Jährige: «Es ist eine grossartige Rennstrecke, und ich geniesse es, dort unterwegs zu sein. Die meisten Kurven umfassen doppelte Richtungswechsel, deshalb muss das Auto gut reagieren. Entsprechend wichtig ist die Abstimmung. Da sind auch die Wände, die das Ganze noch aufregender gestalten. Der Asphalt ist nicht so rau, trotzdem ist der Reifenabbau im Rennen relativ hoch, da wir die weichsten Mischungen einsetzen. Die Streckencharakteristik erlaubt es auch, zu überholen, was das Rennen unterhaltsamer macht. Im vergangenen Jahr war ich dort Sechster, dieses Ergebnis wollen wir in diesem Jahr mindestens auch erreichen.»

WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1