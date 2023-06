Fernando Alonso über Kanada: «Auf alles vorbereitet»

Fernando Alonso: «Wir haben an diesem Wochenende einige Upgrades dabei»

Aston Martin-Urgestein Fernando Alonso durfte im vergangenen Jahr nach einem chaotischen von Startplatz 2 in den Kanada-GP starten. Der Spanier rechnet auch in dieser Woche mit allem, wie er betont.

Der Circuit Gilles Villeneuve war für Fernando Alonso bisher kein schlechtes Pflaster. Im vergangenen Jahr kam er als Sieber über die Ziellinie, musste sich aber letztlich mit dem neunten Platz begnügen, weil er sich beim Verteidigen zu viele Richtungswechsel erlaubt und dafür eine 5-sec-Zeitstrafe kassiert hatte. Das Rennen durfte der zweifache Weltmeister aber von Startplatz 2 aus der ersten Reihe in Angriff nehmen.

Den Kanada-GP konnte er bereits einmal für sich entscheiden: 2006 setzte er sich gegen den Rest des Feldes durch. 2010 durfte er als Dritter aufs Treppchen und auch 2013 gehörte er zur Top-3, damals als Zweiter. Der stolze Spanier erklärt denn auch: «Als nächstes steht Montréal auf dem Programm, eine historische Strecke in der Formel 1, mit der ich sehr gute Erinnerungen verbinde.»

«Im vergangenen Jahr bin ich etwa nach einem chaotischen und nassen Qualifying vom zweiten Startplatz losgefahren. Es könnte dieses Wochenende wieder regnen, also werden wir die Wetterprognose im Auge behalten», erinnert sich der 32-fache GP-Sieger. Über den 4,361 km langen Rundkurs sagt er: «Die Strecke macht Spass.»

Und Alonso verrät: «Obwohl das Überholen schwierig sein kann, kann die Piste auch für Überraschungen sorgen, also sind wir auf alles vorbereitet. Wir haben an diesem Wochenende einige Upgrades dabei. Und unser Ziel ist es, ein reibungsloses Wochenende zu erleben und so viele Punkte wie möglich zu holen.»

WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1