Haas in Silverstone: Pietro Fittipaldi für Hülkenberg

​Wenn der US-amerikanische Haas-Rennstall in Silverstone für Pirelli Reifen testet, sind die Stammfahrer Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen nur je einen halben Tag im Auto. Den zweiten Tag fährt Pietro Fittipaldi.

Der in Miami geborene Brasilianer Pietro Fittipaldi kehrt in den Haas-Rennwagen zurück: Der Haas-Reservist fährt einen der zwei Reifentesttag von Haas mit Pirelli im Anschluss an den Grossen Preis von Grossbritannien in Silverstone, anstelle der beiden Stammfahrer Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen. Der Deutsche und der Däne teilen sich den ersten Tag (Dienstag, 11. Juli), der Brasilianer darf den ganzen Mittwoch hinters Lenkrad.

Fittipaldi sass 2022 bei zwei freien Freitagtrainings im Auto (in Mexiko und in Abu Dhabi), dazu bei Tests vor und nach der Saison. Der 26-Jährige war überdies für Haas eingesprungen nach dem schweren Unfall von Romain Grosjean in Bahrain. Beim Sakhir-GP wurde Fittipaldi 17., beim WM-Finale von 2020 wurde er 19.

Pietro Fittipaldi: «Ich freue mich sehr auf den Test, denn ich habe in Silverstone noch nie einen GP-Renner bewegt.»

Haas-Teamchef Günther Steiner: «Nur wenige Reservisten können so viel Erfahrung vorweisen wie Pietro, daher werden seine Eindrücke für uns sehr wichtig sein.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1