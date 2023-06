Fernando Alonso (Aston Martin): Jede Chance nutzen

​Der Spanier Fernando Alonso tritt zu seinem 18. GP-Wochenende in Kanada an. 2006 hat er mit Renault auf dem Circuit Gilles Villeneuve gewonnen. Der Asturier sagt: «Wir haben einige Neuheiten dabei.»

Wann reisst die Siegesserie von Red Bull Racing ab? Die fünffachen Konstrukteurs-Pokalsieger aus Milton Keynes haben 2023 alle bisherigen sieben Formel-1-Rennen gewonnen, der letzte Sieg eines anderen Rennstalls liegt um mehr als sieben Monate zurück – als George Russell für Mercedes in Interlagos triumphierte.

Weltmeister Max Verstappen hat sich bislang kaum einen Fehler erlaubt, aber früher oder später wird der Niederländer oder RBR stolpern, vielleicht unverschuldet, vielleicht selbstverschuldet. «Und dann müssen wir in der Lage sein, das eiskalt zu nutzen», sagt Aston Martin-Star Fernando Alonso. Fernando Alonso weiss: Auf dem Circuit Gilles Villeneuve haben wir überdurchschnittlich viele turbulente Grands Prix erlebt.

Die Grünen werden gemäss Teamchef Mike Krack nun von Rennen zu Rennen nachlegen, mit neuen Teilen hier in Kanada, dann auch in Österreich und in Grossbritannien. Der Luxemburger sagt: «Das Ziel besteht darin, Red Bull Racing näherzurücken.»

In Spanien hatte Aston Martin unter den Erwartungen abgeschnitten, und der 356-fache GP-Teilnehmer Alonso hat grimmig angekündigt: «Das war nur ein Durchhänger, ab jetzt stehen wir jedes Mal auf dem Siegerpodest.»



«Ich erwarte viel von uns hier, aber Vieles wird auch vom Wetter abhängen. Ich hoffe, dass wir schneller sind als in Spanien. Mit den neuen Teilen sollten wir ein Stück schneller werden, aber sehen wir mal am Freitag, wie sich die Neuheiten bewähren. Bislang waren die ganzen Verbesserungen immer ein Fortschritt.»



«Unser Chef Lawrence Stroll wünscht sich zwei Autos auf dem Siegerpodest, das halte ich für ein ziemlich ehrgeiziges Ziel. Aber unmöglich ist es nicht. Du brauchst hier viel Vertrauen ins Auto, das habe ich, die Strecke ist buckelig, was ich mag, und das Fahrzeug muss Randsteine gut verdauen können. Ich traue uns Einiges zu.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1