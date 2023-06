Charles Leclerc (Ferrari): Spanien-Pleite rätselhaft

​Der fünffache GP-Sieger Charles Leclerc versteht noch immer nicht, wieso er in Spanien im ersten Quali-Segment ausgeschieden ist. Und er bestätigt: «Eines Tages werde ich in Le Mans antreten.»

Ferrari ist 2023 – nach fünfzig Jahren Rennpause – nach Le Mans zurückgekehrt und hat prompt den ersten Sieg beim Langstreckenklassiker seit 1965 eingefahren, eine Sensation!

GP-Ass Charles Leclerc hat den Ferrari-Auftritt in Le Mans besonders aufmerksam verfolgt. Wie sein Formel-1-Rivale Max Verstappen ist der Monegasse scharf darauf, in Le Mans zu fahren. Der 25-jährige Monegasse bestätigt: «Ja, es stimmt, eines Tages will ich in Le Mans fahren, ich weiss nur noch nicht, wann.»

«Ich fand es fabelhaft, dass Ferrari nach Le Mans zurückgekehrt ist, und es war etwas ganze Besonderes für mich, das Rennen live zu verfolgen und diesen Triumph miterleben zu dürfen. Was für ein packendes, verrücktes Rennen!»

«Le Mans ist einzigartig, und ich habe jede Sekunde dort geniessen können. Ich weiss gar nicht mehr, wann ich letztmals als Zuschauer an einer Rennstrecke war. Und ich habe nur vier Stunden geschlafen.»



«Wir haben in der Formel 1 mehr und mehr Rennen. Es ist also nicht leicht, einen Einsatz in einer anderen Serie einzuplanen. Daher denke ich, Le Mans wird wohl erst dann kommen, wenn ich nicht mehr in der Formel 1 sein werde.»



Zurück zu Ferrari in der Königsklasse. Charles blickt zurück: «In Spanien haben wir uns schwer getan. Hier in in Kanada haben wir keine neuen Teile, also sind keine Wunder zu erwarten. Wir müssen einfach das Beste aus unseren Möglichkeiten machen. Das haben wir in Spanien nicht geschafft.»



«Ich erwarte ein ganz starkes Red Bull Racing-Team und auch eine starke Vorstellung von Aston Martin. Das grosse Fragezeichen für mich ist Mercedes. Keine Ahnung, wo wir gemessen an ihnen stehen werden.»



Leclerc schied in Spanien zum Entsetzen der Tifosi schon im ersten Segment des Abschlusstrainings aus, Ferrari schickte die komplette Hinterachse zur Analyse ins Rennwagenwerk, aber gefunden wurde nichts. «Das ist ein wenig beunruhigend», gibt Leclerc zu. «Es bleibt rätselhaft, wieso ich ein so schlechtes Handling hatte. Der Wagen lag schlecht in allen Linkskurven, und das hatte ich in einem Rennwagen noch nie erlebt. Aber wir haben nicht herausgefunden, wieso es zu diesem seltsamen Phänomen kommen konnte.»



Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher ist überzeugt: «Die Schwierigkeiten von Leclerc in Spanien gingen auf nicht ideales Aufwärmen der Reifen zurück.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1