Anfahrt Red Bull Ring: Viele Wege führen zur Formel 1

Am Wochenende des 2. Juli verwandelt sich Spielberg wieder zur Motorsport-Hochburg: Wenn die Formel 1 am Red Bull Ring gastiert, kommen die GP-Besucher auf ihre Kosten. Für die Anreise gibt es verschiedene Optionen.

Alle Wege führen zum Spielberg und wer früh anreist, ist schneller da: Motorsport-Fans aus allen Himmelsrichtungen machen sich in zwei Wochen auf zum Red Bull Ring im Herzen der Steiermark. Für welches Verkehrsmittel sie sich auch entscheiden, die Universalregel lautet: Eine Ankunftszeit ab 8 Uhr ist ratsam, weil rund um den Spielberg von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 02. Juli, mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist.

Belohnt werden Frühaufsteher am Sonntag: An den Zugängen des Grand-Prix-Areals gibt es ab 7 Uhr – solange der Vorrat reicht – Gutscheine für eine «Early Bird»-Überraschung, die in der F1-Fan-Zone eingelöst werden können! Alle Details zur Anreise mit Bus, Bahn, Bike und Infos für Autofahrer und Camper sind im Netz zu finden.

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr werden auch 2023 spezielle überregionale Bustransfers zum Red Bull Ring angeboten. Am Rennwochenende (30. Juni bis 2. Juli) können Fans an rund 150 Orten und Haltepunkten in sechs Bundesländern (Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Wien) zusteigen. Am Sonntag sind zusätzliche Express-Shuttles im Einsatz. Informationen zur Buchung und eine Österreich-Karte mit allen Formel-1-Haltestellen 2023 gibt es auf der Website des Red Bull Rings.

B wie Bahn

Der Zielbahnhof für den «Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich» ist Knittelfeld. Verbindungen aus ganz Österreich und aus den Nachbarländern sind online zu finden. Mit kostenlosen regionalen Shuttlebussen geht es vom Bahnhof Knittelfeld zum Red Bull Ring und nach dem Rennen wieder retour.

Das Motorsport-Festival ist nur wenige Gehminuten entfernt. Die Gratis-Shuttlebusse fahren von Freitag bis Sonntag zwischen 8 und 20 Uhr im 20-Minuten-Takt und von 20 bis 23 Uhr im 30-Minuten-Takt (Sonntag bis 20 Uhr).

«Nimm’s Radl!» zum Grand Prix

Wer direkt aus dem Murtal kommt oder für alle, die Wartezeiten vermeiden und die letzten Kilometer zum Red Bull Ring geniessen wollen, ist das Fahrrad die ideale Alternative. Bei der Therme Fohnsdorf steht ein zentraler Park & Bike Parkplatz zur Verfügung, der über die S36 von beiden Richtungen kommend über die Abfahrt Judenburg-Ost erreichbar ist. Weiter geht es auf gekennzeichneten Radwegen bis zum Veranstaltungsgelände.

In unmittelbarer Distanz zur Rennstrecke befinden sich drei Fahrradabstellplätze, auf denen Räder tagsüber verwahrt werden können. Zusätzlich steht eine Fahrrad Service Station zur Verfügung. Ein detaillierter Plan mit dem Park & Bike-Parkplatz und dem Radweg zum Radabstellplatz ist online zu finden.

Rund um die Formel 1 sind die Zufahrten zum Red Bull Ring sowie die meisten Hauptverkehrsadern Österreichs ungehindert befahrbar. Die Route optimal zu planen, ist bei der Anreise mit dem eigenen Fahrzeug oberstes Gebot und kann viel Zeit sparen. Ö3 liefert seiner Hörerschaft regelmässig Informationen zur aktuellen Verkehrslage.

Teilnehmer des Individualverkehrs sollten sich so früh wie möglich auf den Weg machen und die Sitzplätze ihrer Fahrzeuge voll ausnutzen. Für eine optimale Anreise sollten Besucher der Beschilderung vor Ort folgen und die empfohlenen Anreiserouten wählen:

Wien / Ostösterreich: S6 – Knoten St. Michael – S36

Graz / südliche Steiermark: A2 – Bad St. Leonhard – B78 Obdach – Weißkirchen in der Steiermark oder: A9 – Gleinalmtunnel – Knoten St. Michael – S36 (Achtung Baustelle, mit Verzögerungen ist zu rechnen)

Salzburg: A10 – B96 – St. Michael im Lungau – Tamsweg – Murau – Judenburg

Oberösterreich: A9 – Bosrucktunnel – Trieben – B114 – Triebener Tauern – Pöls – via Judenburg oder: A9 – Bosrucktunnel – Knoten St. Michael – S36 (Verzögerungen im Knotenbereich St. Michael möglich)

Kärnten: B317 – Neumarkter Sattel – Judenburg – S36 oder B78 – Weißkirchen in der Steiermark

Region Schladming / Selzthal: B320 – Liezen – B113 – Trieben (nicht A9) – B114 – Triebener Tauern – Pöls – via Judenburg an den Red Bull Ring

Über die S36-Murtal-Schnellstrasse gelangen Besucher vom Knoten St. Michael kommend mit Abfahrtsmöglichkeiten bei Knittelfeld-West und Zeltweg-Ost an den Red Bull Ring, von Klagenfurt kommend über die Abfahrt Zeltweg-West. Ein Verkehrsleitsystem mit Hinweisen entlang der Anfahrtswege erleichtert die Zufahrt zu den jeweiligen Parkplätzen, die sich in Gehdistanz zur Rennstrecke befinden.

Sollte es die aktuelle Verkehrssituation nicht zulassen, diese Abfahrten zu wählen, müssen Besucher den Anweisungen der Exekutive Folge leisten. Besucher sollten sich die Parkplatznummer merken oder notieren, die an der jeweiligen Parkplatzeinfahrt ausgewiesen ist.

Camping für echtes Festival-Feeling

Nur wenige Gehminuten vom Red Bull Ring entfernt befinden sich mehrere Campingplätze. Fans der Formel 1 sind dort immer hautnah am Geschehen und in ein paar Schritten an der Rennstrecke. Wer bereits den Mittwoch oder den Donnerstag als Tag der Anreise wählt, kommt problemlos ans Ziel. Für eine möglichst optimale Anreiseverteilung werden Camper am Donnerstag auf der S36-Murtal-Schnellstrasse mittels LED-Hinweise geführt.

Für Camping Pink, Grün, Violett, Gelb und Orange ist die Ausfahrt Knittelfeld West ideal. Blau und Rot sollten bei Zeltweg West abfahren. Die Zufahrt für Camper ist am Mittwoch und Donnerstag empfehlenswert, da am Freitag und Samstag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist. Die Abreise ist für Camper am Sonntag ab 20 Uhr möglich. Eine Übersicht gibt es auf der Website des Red Bull Rings.

Volles Programm beim «Holiday Grand Prix»

Die Fans feiern beim Motorsport-Festival 2023 am Spielberg wieder viele beliebte Highlights im Formel-1-Rahmenprogramm, wie die «Legends Parade» mit Racing-Idolen und historischen Boliden. Entertainment rund um die Uhr ist in der F1-Fan-Zone und im Steiermark Village garantiert. Beim «Meet the Drivers» und auf dem «Styrian Green Carpet» kommen die Fans den Stars der Königsklasse ganz nah!

Die Flying Bulls runden die sensationelle Kulisse, für die der Österreich-GP rund um die Welt bekannt ist, mit beeindruckenden Air-Displays ab. Alle Informationen zum Österreich-GP und letzte Tickets gibt es online und in der Red Bull Ring-App.