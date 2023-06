Fernando Alonso: «Bin kein Fan von dieser Idee»

Nach vielen Formel-1-Jahren kennt sich Aston Martin-Star5 Fernando Alonso mit den Tücken des Reifenmanagements aus. Der Routinier hält nicht viel von der Idee, künftig auf das Aufwärmen mittels Heizdecken zu verzichten.

In wenigen Wochen müssen die FIA-Verantwortlichen entscheiden, ob die GP-Stars im nächsten Jahr wirklich mit kalten Reifen ausrücken sollen. Die Prototypen, bei denen das Aufwärmen mittels Heizdecken nicht mehr nötig sein soll, werden seit geraumer Zeit von den Formel-1-Piloten getestet. Und nach dem britischen Grand Prix im nächsten Monat werden sich die Vertreter der Rennställe, der FIA, der Formel 1 und des Reifenausrüsters Pirelli an einen Tisch setzen, um das weitere Vorgehen zu beraten.

Dass der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton nicht viel davon hält, betonte er bereits während der Testfahrten in Bahrain. «Das ist gefährlich und sinnlos. Ich habe Reifen getestet, die zuvor nicht aufgewärmt worden sind, und ich sage euch – früher oder später wird es krachen. Diese Entscheidung kompromittiert die Sicherheit, und daher ist sie falsch», schimpfte er.

Auch Fernando Alonso übt Kritik. Der Aston Martin-Star sagt: «Es kommt wohl auf die Strecke an, wie viel Energie man in die Reifen pumpen kann. In Barcelona hilft die Streckencharakteristik beim Reifenaufwärmen. Aber auf einigen anderen Strecken könnte es sehr schwierig werden. Beim Indy werden die Reifen gleich aufgewärmt, da war es in Ordnung. Aber auf Strecken wie Monaco und auch anderen Rundkursen… Ehrlich gesagt bin ich kein Fan von der Idee, auf Heizdecken zu verzichten, und ich sehe auch nicht ein, warum wir das tun sollen.»

Charles Leclerc bleibt diplomatisch: «Ich habe noch keine Antwort auf diese Frage, aber als ich die Reifen, die nicht aufgewärmt wurden, getestet habe, waren die Bedingungen gut und es lief auch alles reibungslos ab. Aber ich weiss nicht, wie es bei tieferen Temperaturen sein wird. Und das ist die grosse Frage. Ich würde die Reifen gerne in unterschiedlichen Situationen auf ihre Renntauglichkeit testen.»

WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1