Live-Ticker Kanada-GP: Aston Martin gibt gewaltig Gas

​Aston Martin-Star Fernando Alonso hatte angekündigt: «Wir haben in Kanada ein paar Neuheiten am Auto.» Das ist untertrieben, denn die Grünen zeigen neue Seitenkästen, einen neuen Boden und eine neue Motorverkleidung.

Aston Martin gibt gewaltig Gas: An keinem Auto sind auf dem Circuit Gilles Villeneuve so viele Neuheiten zu entdecken wie am Wagen von Fernando Alonso und Lance Stroll – der AMR23 hat optimierte Seitenkästen erhalten, einen neuen Boden sowie eine veränderte Motorverkleidung. Das ist der grösste Evo-Schritt am Aston Martin in dieser Saison.

Der zweifache Formel-1-Champion Alonso sagt: «Wir haben mit dem 2023er Auto ein neues Konzept gewagt, die neuen Teile sollen uns dabei helfen, mehr Potenzial des Fahrzeugs zu erschliessen.»

Der verbesserte Boden soll helfen, der Neigung zu Bouncing entgegenzuwirken, trotz erhöhten Abtriebs. Zur Erinnerung: Boucing ist eine Auswirkung der modernen Flügelautos, die überaus sensibel auf Veränderungen des Bodenabstands reagieren.

Durch die Instabilität, etwa durch eine Bodenwelle wie auf der Montreal-Rennstrecke, reisst die Saugnapfwirkung kurz ab, das Auto geht hoch, und dann baut sich der Abtrieb von neuem auf, der Wagen senkt sich wieder. Das wiederholt sich in sehr schneller Folge. Dieser Effekt ist eine Kombination verschiedener Faktoren. Es geht um Feinheiten der mechanischen Abstimmung und der Aerodynamik.



Die Aston Martin-typische Mulde an der oberen Seite des Seitenkastens ist tiefer geworden, der Seitenkasten selber noch taillierter. Die Motorabdeckung weist neue Kiemen für die Abführung heisser Luft aus dem Motorraum auf, dazu eine gezackte Finne.



Fernando Alonso: «Wir werden in den freien Freitagtrainings mehr darüber erfahren, wie sich die Verbesserungen auswirken.»



Bislang stimmte der Evo-Fahrplan der Grünen. Teamchef Mike Krack: «Bislang hat sich alles bewährt, was wir ans Auto gebracht haben. Es gab mit den ganzen Optimierungen keine einzige böse Überraschung. Die Teile bestätigten auf der Rennstrecke, was wir uns davon aufgrund der Windkanal-Erkenntnisse versprochen hatten.»



Ob Aston Martin die Dauersieger von Red Bull Racing unter Druck setzen kann, wird sich in der Qualifikation und im Rennen zeigen. Wir halten sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Natürlich zeigen wir hier unten auch, wie die Kollegen von Sky, ServusTV und SRF aus Montreal berichten.





Kanada-GP im Fernsehen

Freitag, 16. Juni

08.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

08.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2023

11.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

11.30 Sky Sport F1 – Rennen 1985 in Montreal

12.15 Sky Sport F1 – Rennen 1988 in Montreal

13.00 Sky Sport F1 – Top 10: Battles of the hybrid era

13.20 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: The 2022 Season

13.40 Sky Sport F1 – Biggest F1 Stories of 2022

14.00 Sky Sport F1 – Rennen 1989 in Montreal

14.45 Sky Sport F1 – Rennen 1990 in Montreal

15.30 Sky Sport F1 – Rennen 1992 in Montreal

16.15 Sky Sport F1 – Rennen 1992 in Montreal

18.15 Sky Sport F1 – Warum up – Das Motorsport Spezial

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

19.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

19.30 Erstes Training

21.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

22.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2023

22.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button Kanada 2011

22.40 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

22.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

23.00 Zweites Training



Samstag, 17. Juni

06.00 Sky Sport F1 – Timo Glock F1-Debüt 2004 in Montreal

08.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

09.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

11.00 Sky Sport F1 – Rennen 2022 in Montreal

13.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

14.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

16.00 Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Barcelona

18.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Bahrain 2023

18.05 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

18.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

18.30 Drittes Training

21.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.55 SRF info – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.00 Qualifying

23.00 ServusTV – Analyse Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying



Sonntag, 18. Juni

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Barcelona

08.30 Sky Sport F1 – Rennen 2022 in Montreal

10.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2023

12.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.30 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

14.00 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

15.30 Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung

16.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

18.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2023

18.05 ServusTV – Countdown zum Rennen

18.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: J. Button Kanada 2011

18.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

19.20 SRF info – Vorberichte zum Rennen

19.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Kanada

20.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP Kanada

20.00 Grosser Preis von Kanada

21.40 ServusTV – Analysen und Interviews

21.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

22.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

23.30 Sky Sport F1 – GP Kanada Wiederholung