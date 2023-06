Mini-Training in Kanada: Bottas vor Stroll und Alonso

Valtteri Bottas in den vier Minuten Training von Montreal

​Wegen Problem mit der Video-Überwachung auf dem Circuit Gilles Villeneuve konnte nur vier Minuten lang gefahren werden. Nun soll die verlorene Zeit mit einem längeren zweiten Training nachgeholt werden.

Was für ein seltsames erstes Training auf der Insel Notre-Dame im St. Lorenz-Strom: Wegen Stromproblemen und anschliessendem Ausfall der Video-Überwachung verkündeten die Regelhüter – so kann nicht gefahren werden. Fahrer und Teams mussten Däumchen drehen.

Die Uhr tickte herunter (wie das bei einer roten Flagge im freien Training üblich ist), während die ersten Team-Mitglieder bei der FIA vorstellig wurden: Ob nicht das Training bitteschön verlängert werden könne.

Die Teams hatten sich schon am Donnerstag über Probleme mit der Stromversorgung beklagt. Ständig gab es Ausfälle.

Nach gut dreissig Minuten funktionierte die Stromversorgung wieder, nun aber waren die Kameras nicht korrekt synchronisiert, also weiter kein Training.

Die FIA brach die Übung zehn Minuten vor dem geplanten Ende des Trainings ab.



Die verlorene Zeit wird nun so nachgeholt, dass das zweite Training um dreissig Minuten verlängert wird. Neuer Start: Lokal 16.30 Uhr (also 22.30 Uhr in Europa). Dann wird 90 Minuten lang gefahren, sofern alles funktioniert.



Das nächste Problem ist aber schon unterwegs: Eine Regenzelle nähert sich Montreal. Wenn die Teams Pech haben, können sie im zweiten Training länger fahren, aber auf nasser Bahn.





1. Training, Kanada

01. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,728 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,175

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,807

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,154

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,231

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21,496

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,045

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,336

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:24,961

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,991

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,809

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,274

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

14. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

15. Pierre Gasly (F), Alpine, ohne Zeit

16. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

17. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit

18. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, ohne Zeit

20. George Russell (GB), Mercedes, ohne Zeit