Lewis Hamilton: «Ich will Max Verstappen bremsen»

​Formel-1-Weltmeister Max Verstappen eilt mit Red Bull Racing von Sieg zu Sieg. Wenn das so weitergeht, kann eines Tages auch der Siegrekord von Lewis Hamilton fallen. Was der Mercedes-Star dazu sagt.

Max Verstappen hat einen tollen Lauf: Von 18 Formel-1-Rennen in den vergangenen elf Monaten hat er 14 gewonnen, er steht inzwischen bei 40 GP-Erfolgen, vor ihm liegen in der ewigen Siegerliste nur noch Ayrton Senna mit 41 Siegen, Alain Prost mit 51, Sebastian Vettel mit 53, dann Michael Schumacher mit 91 und Lewis Hamilton mit 103.

Am Circuit Gilles Villeneuve von Montreal ist Mercedes-Star Hamilton auf die Siege von Verstappen angesprochen worden. Der Engländer sagt: «Max hat noch eine lange Karriere vor sich und kann viele Bestmarken niederreissen. Letztlich sind Rekorde dazu da, gebrochen zu werden, und er fährt für eine fantastische Mannschaft. Max macht derzeit einen prima Job. Aber ich will ihn bremsen und arbeite mit Mercedes unermüdlich daran, RBR das Leben schwerer zu machen.»

Verstappen kann hier in Kanada mit dem unvergessenen Senna gleichziehen: 41 Siege. Lewis Hamilton gelang Vergleichbares hier in Kanada 2017, als er die 65 Pole-Positions des Brasilianers egalisierte.

Lewis erinnert sich: «Das fühlte sich so unwirklich an. Ich weiss noch, wie ich Jahre zuvor mit meinem Vater zuhause auf dem Sofa sass und Senna beim Rennfahren zusah. Wir träumten davon, dass ich eines Tages in der Formel 1 sein könnte.»



«Und dann bist du in Kanada und kannst seine Pole-Position-Marke erreichen. Ich fand das immer ein wenig unfair, weil es damals viel weniger Rennwochenenden gab als heute. Ich habe dann eine Helm-Replika der Familie Senna erhalten, das hat mich sehr berührt.»





Die 10 erfolgreichsten Formel-1-Fahrer

Siege

1. Lewis Hamilton 103 Siege

2. Michael Schumacher 91

3. Sebastian Vettel 53

4. Alain Prost 51

5. Ayrton Senna 41

6. Max Verstappen 40

7. Fernando Alonso 32

8. Nigel Mansell 31

9. Jackie Stewart 27

10. Jim Clark und Niki Lauda, je 25



Pole-Positions

1. Lewis Hamilton 103

2. Michael Schumacher 68

3. Ayrton Senna 65

4. Sebastian Vettel 57

5. Jim Clark und Alain Prost, je 33

7. Nigel Mansell 32

8. Nico Rosberg 30

9. Juan Manuel Fangio 29

10. Mika Häkkinen 26