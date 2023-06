Max Verstappen (Red Bull Racing) 6.: «Nicht ideal»

​Formel-1-Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen hat den ersten Trainingstag unter dem üblichen Niveau beendet – Rang 6. Der Niederländer gibt zu: «Diese Strecke ist für uns nicht die beste.»

Formel-1-Champion Jenson Button weilt als GP-Experte der britischen Sky in Kanada. Nach dem zweiten Training in Montreal sagt der 15-fache GP-Sieger: «Die Reihenfolge wird im Qualifying und im Rennen anders. Verstappen heute nur Sechster, Pérez Achter, so wird das am Samstag und Sonntag nicht sein. Ich bin überzeugt: Wenn es um die Wurst geht, sind die beiden voll dabei.»

Das Red Bull Racing-Duo war nicht zum besten Zeitpunkt auf der Bahn, aber Button stellte auch fest: «Das Handling des Autos ist noch nicht optimal.»

Champion Verstappen gibt zu: «Das lief nicht so glatt heute, wir haben noch einige Arbeit vor uns. Auf den Bodenwellen und auf den Randsteinen liegt der Wagen nicht wie er sollte.»

«Wir wussten schon vorher, dass solche Bodenunebenheiten und auch das Randsteingehüpfe für uns nicht ideal ist. Aber wir werden das Auto gewiss noch verbessern können.»

«Am Samstag soll es richtig nass werden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da im Qualifying die eine oder andere Überraschung erleben werden.»





2. Training, Kanada

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,718 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,745

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,844

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,044

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,094

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,142

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,220

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,250

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,419

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,477

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,533

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,544

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,617

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:14,811

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,941

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,002

17. Alex Albon (T), Williams, 1:15,003

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,092

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,426

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,369





1. Training, Kanada

01. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,728 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,175

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,807

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,154

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,231

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21,496

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,045

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,336

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:24,961

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,991

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,809

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,274

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

14. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

15. Pierre Gasly (F), Alpine, ohne Zeit

16. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

17. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit

18. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, ohne Zeit

20. George Russell (GB), Mercedes, ohne Zeit