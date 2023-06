Fernando Alonso (4.): Formel 1 schiesst sich ins Bein

Erstes Training zum Kanada-GP: Die Formel 1 konnte wegen des Ausfalls der Video-Überwachung nur vier Minuten lang fahren. Aston Martin-Star Fernando Alonso findet das peinlich: «Wir haben keinen Plan B.»

Aston Martin-Chef Lawrence Stroll hatte vor dem GP-Wochenende von Kanada davon gesprochen, zwei seiner Fahrer unter den besten Drei sehen zu wollen. Der Wunsch ging früher in Erfüllung als erwartet: Lance Stroll Zweiter, Fernando Alonso Dritter im ersten freien Training. Aber natürlich war das mit nur vier Minuten Fahrzeit nicht repräsentativ.

Ein besserer Gradmesser schien das zweite Training zu sein, mit immerhin 90 Minuten Action: Alonso dieses Mal Vierter, Stroll Neunter. Aber wie ist das alles einzuordnen?

Der 32-fache GP-Sieger Alonso sagt: «Es ist jammerschade, dass wir im ersten Training so gut wie nicht fahren konnten. Die Fans haben mir wirklich leid getan. Von Zeit zu Zeit habe ich den Eindruck, die Formel 1 schiesst sich ins Bein. Wenn wir nicht fahren können, weil Kameras nicht funktionieren, dann ist das peinlich. Wir scheinen für solch einen Fall keinen Plan B zu haben.»

«Letztlich hatten wir zu wenig Zeit im Training, um durch und durch zu verstehen, wie sich die ganzen Verbesserungen am Wagen verhalten. Das Auto fühlte sich nicht schlecht an, auch wenn die Piste so holprig ist, wie ich noch selten eine Rennstrecke erlebt habe.»



«Wir werden jetzt in aller Ruhe die Daten ansehen und hoffen, dass wir dann schlauer sind. Das ist das Eine. Das Andere ist das Wetter. So wie es aussieht, wird es am Samstag regnen, das könnte die Reihenfolge ziemlich durcheinanderbringen.»





2. Training, Kanada

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,718 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,745

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,844

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,044

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,094

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,142

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,220

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,250

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,419

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,477

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,533

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,544

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,617

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:14,811

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,941

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,002

17. Alex Albon (T), Williams, 1:15,003

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,092

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,426

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,369





1. Training, Kanada

01. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,728 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,175

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,807

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,154

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,231

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21,496

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,045

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,336

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:24,961

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,991

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,809

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,274

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

14. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

15. Pierre Gasly (F), Alpine, ohne Zeit

16. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

17. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit

18. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, ohne Zeit

20. George Russell (GB), Mercedes, ohne Zeit