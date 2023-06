Charles Leclerc (Ferrari): «Tempo war wirklich gut»

Charles Leclerc: «Alles, was wir diesmal gemacht haben, ging in die richtige Richtung»

Ferrari-Star Charles Leclerc freute sich nach dem Trainingsfreitag in Montreal über einen gelungenen Auftakt ins achte Rennwochenende der Saison. Der Monegasse erwartet aber auch ein schwieriges Qualifying.

Im zweiten freien Training zum Kanada-GP blieb Charles Leclerc zwar 0,376 sec über der Bestzeit von Mercedes-Star Lewis Hamilton und zweieinhalb Zehntel langsamer als sein Ferrari-Teamkollege Carlos Sainz. Dennoch sprach der aktuelle WM-Siebte von einem der besten Auftakte in ein Rennwochenende, die er in diesem Jahr erlebt hat.

«Ich denke, das war für uns einer der besten Trainingsfreitage in dieser Saison», erklärte er gegenüber «Formula1.com». «Ich hatte ein seh gutes Gefühl fürs Auto, und das ist natürlich super.» Gleichzeitig warnte er aber auch: «Der Samstag wird ganz anders und ehrlich gesagt denke ich, dass wir nicht viel vom heutigen Tag mitnehmen können, da es aller Wahrscheinlichkeit nach regnen wird.»

«Es wird sicherlich interessant, aber wir haben einen sehr positiven Freitag erlebt», fügte Leclerc an. Auch mit dem Speed im Renntrimm war der Ferrari-Star zufrieden: «Das Tempo war wirklich gut.» Im gleichen Atemzug schränkte er ein: «Aber wir haben erst den Freitag hinter uns gebracht und müssen schauen, wie es im weiteren Verlauf des Wochenendes für uns laufen wird.»

Das Abschlusstraining werde sicherlich kein Kinderspiel, betonte der 25-Jährige: «Die Bedingungen werden knifflig ausfallen, mal schauen, was möglich ist.» Und er beteuerte: «Wir haben nichts Grosses verändert, aber offensichtlich lernen wir immer mehr über unser Auto und können deshalb das Beste herausholen. Alles, was wir diesmal gemacht haben, ging in die richtige Richtung, deshalb war es ein guter Tag.»

2. Training, Kanada

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,718 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,745

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,844

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,044

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,094

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,142

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,220

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,250

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,419

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,477

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,533

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,544

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,617

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:14,811

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,941

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,002

17. Alex Albon (T), Williams, 1:15,003

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,092

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,426

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,369





1. Training, Kanada

01. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,728 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,175

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,807

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,154

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,231

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21,496

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,045

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,336

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:24,961

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,991

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,809

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,274

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

14. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

15. Pierre Gasly (F), Alpine, ohne Zeit

16. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

17. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit

18. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, ohne Zeit

20. George Russell (GB), Mercedes, ohne Zeit