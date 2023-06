Trügerische Top-Zeiten: Warnung von Andrew Shovlin

Lewis Hamilton war am Trainingsfreitag in Montreal aus einem einfachen Grund der Schnellste

Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell schaffte es in Kanada, den Trainingsfreitag an der Spitze der Zeitenliste abzuschliessen. Doch der Schein trügt, warnte Ingenieur Andrew Shovlin hinterher.

Der doppelte Podest-Erfolg der beiden Sternfahrer Lewis Hamilton und George Russell hat die Mercedes-Fans entzückt und die Erwartungen an das nächste Kräftemessen in Kanada hochgeschraubt, auch wenn sowohl die Fahrer als auch Teamchef Toto Wolff betonten, dass die Strecke in Montreal eine grössere Herausforderung darstellt als die Piste vor den Toren der spanischen Metropole.

Am Trainingsfreitag waren die beiden Mercedes-Piloten dennoch die Schnellsten. Doch das hatte vielmehr mit dem Timing als mit dem echten Kräfteverhältnis zu tun, warnte Andrew Shovlin hinterher. Der leitende Streckeningenieur erklärte, dass die Werksmannschaft das eigene Programm angepasst hat, nachdem das erste Training wegen Problemen mit der Stromversorgung und der Videoüberwachung nach nur wenigen Minuten abgebrochen werden musste.

«Nachdem wir im ersten Training nicht gefahren sind, beschlossen wir, im zweiten Training zunächst mit viel Sprit an Bord auszurücken. Damit wollten wir sicherstellen, dass wir unsere Long Runs vor dem erwarteten Regen abschliessen konnten. Wir waren in dieser Hinsicht ein Einzelfall, und wir profitierten deshalb von besseren Streckenverhältnissen als der Rest des Feldes. Das war der Hauptgrund dafür, dass wir an der Spitze der Zeitenliste landeten», beteuerte Shovlin.

Der Brite fasste daraufhin zusammen: «Das Auto und die Reifen waren offensichtlich in einem guten Arbeitsfenster, aber natürlich können wir uns noch verbessern.» Etwa bei der Fahrzeughöhe, die an die vielen Bodenwellen angepasst werden müsse, erklärte er. Und Shovlin fügte an: «Es ist gut möglich, dass es morgen regnet. Das könnte das Bild erheblich verändern, aber hoffentlich bekommen wir die Chance, im dritten Training ein wenig im Regen zu fahren.»

2. Training, Kanada

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,718 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,745

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,844

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,044

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,094

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,142

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,220

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,250

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,419

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,477

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,533

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,544

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,617

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:14,811

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,941

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,002

17. Alex Albon (T), Williams, 1:15,003

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,092

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,426

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,369





1. Training, Kanada

01. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,728 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,175

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,807

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,154

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,231

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21,496

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,045

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,336

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:24,961

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,991

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,809

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,274

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

14. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

15. Pierre Gasly (F), Alpine, ohne Zeit

16. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

17. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit

18. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, ohne Zeit

20. George Russell (GB), Mercedes, ohne Zeit