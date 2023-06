Lewis Hamilton: Wie lange bleibt er in der Formel 1?

Lewis Hamilton sorgt mit seinen Vertragsverhandlungen für Schlagzeilen. Über die Zukunft des Mercedes-Stars wird viel spekuliert. Martin Brundle ist sich sicher, dass er noch eine Weile in der Formel 1 mitkämpfen wird.

Formel-1-Star Lewis Hamilton hat seinen nach der aktuellen Saison auslaufenden Mercedes-Vertrag noch nicht verlängert. Der siebenfache Champion hat aber mehrfach betont, dass er keinen Team-Wechsel oder Abschied aus der Formel 1 ins Auge fasst. Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff beteuert, dass er das Abkommen mit dem 103-fachen GP-Sieger verlängern will.

Dennoch wird viel über die berufliche Zukunft von Hamilton gesprochen und geschrieben. Und dabei wird immer wieder die Frage gestellt, wie lange der 38-Jährige noch in der Königsklasse mitkämpfen will – auch weil sein letzter Sieg schon eine Weile zurückliegt: Am 5. Dezember 2021 setzte er sich zuletzt gegen den Rest des GP-Feldes durch.

Für den früheren GP-Piloten Martin Brundle steht fest: Hamilton wird nicht nur ein weiteres Formel-1-Jahr bestreiten. Bei «Sky Sports F1» sagt er: «Ich sehe da locker noch weitere zwei, drei Jahre für ihn. Er ist stark genug, sowohl mental als auch körperlich fit und er hat derzeit auch wirklich Freude am Fahren und geniesst die Formel 1. Ds wird deutlich, wenn man ihn bei den Pressekonferenzen sieht.»

Ausserdem habe Hamilton immer noch die Absicht, weiter Gas zu geben, ist sich sein Landsmann sicher. «Ich sage immer, dass ein Fahrer nicht den Speed verliert, sondern das Verlangen, und bei Hamilton ist dieses immer noch vorhanden, er will weiterhin ein Formel-1-Fahrer sein.»

