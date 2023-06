Max Verstappen: Ab 2025 ohne Heim-GP Zandvoort?

​Vor zwei Jahren ist die Formel 1 auf die GP-Rennstrecke von Zandvoort zurückgekehrt, Max Verstappen entzückte die Fans mit Siegen 2021 und 2022. Aber ist nach der Ausgabe 2025 Schluss?

2021 kehrte die Königsklasse nach 36 Jahren Pause in die Dünen von Zandvoort zurück, und Lokalheld Max Verstappen gewann prompt den Grossen Preis der Niederlande. 2022 erzeugten die begeisterungsfähigen Fans erneut eine grandiose Kulisse, und Verstappen legte mit einem weiteren Red Bull Racing-Sieg nach, aber ist damit in wenigen Jahren Schluss?

Robert van Overdijk, Direktor der Zandvoort-Rennstrecke, hat sich vor kurzem mit niederländischen Journalisten zusammengesetzt. Er macht sich Sorgen. «Wir wissen, dass Formula One Management die Anzahl von Rennen in Europa verringern will. Es ist von einem Rotationssystem für gewisse Rennen die Rede. Aber keiner weiss, wie das alles genau ablaufen soll.»

Ein Denkmodell sieht so aus, dass sich die Rennen von Zandvoort und Spa-Francorchamps abwechseln würden, also zum Beispiel 2026 der Belgien-GP im WM-Programm, erst 2027 wieder die Niederlande, 2028 zurück in die Ardennen und so fort.

Van Overdijk: «Wir haben einen Vertrag bis einschliesslich 2025, aber es ist unsicher, ob wir darüber hinaus im Programm bleiben werden. Das liegt in Händen der FOM. Sie werden entscheiden müssen, wie viele Rennen in Europa sie noch haben wollen.»

Der Rennstrecken-Direktor bestätigt zudem, dass die Stadt Zandvoort eine Gebühr in Höhe von 900.000 Euro erheben will, für Kosten in Zusammenhang mit der Durchführung des Rennens. Van Overdiik: «Wir sind damit natürlich nicht einverstanden, denn wir finden, dass unser Rennen sehr viel Geld in die Stadtkasse spült. Aber sollte diese Gebühr tatsächlich erhoben werden, dann müssen wir die bittere Pille wohl schlucken.»



Der Grosse Preis der Niederlande 2023 findet am 27. August statt. Das Rennen ist seit November 2022 ausverkauft.





Formel-1-WM 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format