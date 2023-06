Max Verstappen in Kanada: Warnung vor Ferrari

​Im zweiten Training zum Grossen Preis von Kanada hatte Red Bull Racing nicht überzeugt, im Regen des dritten Trainings lief es für Max Verstappen besser. Aber der Champion rechnet mit viel Gegenwind.

Red Bull Racing hat bislang alle 2023er Formel-1-Rennen gewonnen und steht in Kanada vor dem 100. GP-Sieg der Team-Geschichte. Aber die grosse Sause muss vielleicht verschoben werden: Denn von Dominanz ist in Montreal nichts zu spüren.

Verstappen warnte schon vor dem Wochenende: «Selbst wenn wir uns über diese schöne Siegesserie freuen dürfen, so gibt es immer Bereiche, in welchen du zulegen kannst. Stillstand ist in der Formel 1 Rückschritt. Das können wir uns nicht leisten.»

Entlang des Circuit Gilles Villeneuve war Weltmeister Jenson Button am Freitag aufgefallen: «Dem RBR-Rennwagen von Max und Sergio Pérez scheinen die ganzen Bodenwellen und das Randstein-Gehoppel nicht zu liegen. Und Ferrari macht einen sehr guten Eindruck.»

Das wird von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko bestätigt. Der Grazer sagt auf ServusTV: «Unsere Piloten beklagten sich über ein sehr unruhiges Auto, da sind wir unter den eigenen Erwartungen geblieben. Und wir müssen dieses Mal auf Ferrari aufpassen – die haben wirklich starke Dauerläufe gezeigt, vor allem mit Charles Leclerc. Seine Rundenzeiten war absolut auf Augenhöhe mit uns.»



Im dritten freien Training bewies Verstappen, dass RBR Fortschritte gemacht hat mit der Abstimmung: Bestzeit vor Charles Leclerc im Ferrari und Fernando Alonso im Aston Martin.



RBR-Teamchef Christian Horner sagt: «Max hat sofort einen guten Rhythmus gefunden und ist auch mit dem Handling zufriedener. Doch alles steht und fällt damit, ob ein Fahrer seine Reifen ins beste Temperaturfenster bringt. Und Max ist wie Fernando Alonso in der Lage, die Reifen schnell auf Temperatur zu bringen und sie auch dort zu halten.»



Max Verstappen bleibt vor dem Abschlusstraining auf der Hut: «Ich könnte mir vorstellen, dass wir die eine oder andere Überraschung erleben werden.»



Nochmals Christian Horner: «Die grösste Bedrohung für uns, wenn es hier normal läuft, sind die beiden Ferrari und Fernando Alonso.»





3. Training, Kanada

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,106 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,397

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,483

04. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,715

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,765

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,825

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,944

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:24,955

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,988

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,087

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,140

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25,191

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,198

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,379

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,435

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:25,725

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,857

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:26,750

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:26,840

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:27,279





2. Training, Kanada

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,718 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,745

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,844

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,044

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,094

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,142

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,220

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,250

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,419

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,477

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,533

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,544

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,617

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:14,811

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,941

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,002

17. Alex Albon (T), Williams, 1:15,003

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,092

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,426

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,369





1. Training, Kanada

01. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,728 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,175

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,807

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,154

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,231

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21,496

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,045

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,336

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:24,961

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,991

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,809

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,274

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

14. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

15. Pierre Gasly (F), Alpine, ohne Zeit

16. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

17. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit

18. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, ohne Zeit

20. George Russell (GB), Mercedes, ohne Zeit