Nico Hülkenberg (Haas/2.): «Das ist verrückt!»

​Nico Hülkenberg wird den Kanada-GP von Startplatz 2 in Angriff nehmen, der 25-jährige Haas-Fahrer hat auf dem Circuit Gilles Villeneuve eine fabelhafte Leistung gezeigt: «Das ist verrückt!»

Gute Ausgangslage für den deutschen GP-Routinier Nico Hülkenberg zum Grand Prix von Kanada auf der Insel Notre-Dame von Montreal: Der Haas-Pilot musste sich im turbulenten Qualifying auf dem Circuit Gilles Villeneuve nur Weltmeister Max Verstappen geschlagen geben, zweiter Startplatz!

Der Emmericher steht damit zum dritten Mal in der ersten Startreihe, nach seiner Pole-Position mit Williams 2010 in Brasilien und Startplatz 2 mit Renault 2016 in Österreich. Für das US-amerikanische Haas-Team ist es der erste Formel-1-Start aus Reihe 1.

Nico sagt nach seiner tollen Leistung: «Was heute hier passiert ist, das ist wirklich verrückt. Die Verhältnisse waren sehr tückisch. Du hast beim Gasgeben irre aufpassen müssen, und die Mauern stehen so nahe. Wir hatten Intermediate-Reifen, dann Slicks, dann wieder Intermediates. Du hast dich ständig anpassen müssen. Aber ich gebe zu – das hat auch wahnsinnig Spass gemacht.»

«Das alles kommt ziemlich unerwartet, aber wir nehmen das gerne an. Das Team hat heute alles richtig gemacht, ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft.»



«Bei solchen Bedingungen ist ganz wichtig, dass die Kommunikation mit dem Team stimmt. Da brummt es am Funk, und natürlich schaust du immer auch, was die Anderen so machen. Heute haben wir den Nagel wirklich auf den Kopf getroffen, und das freut mich sehr.»



«Heute freuen wir uns über die erste Startreihe, aber wir wissen natürlich auch, dass es ganz schwierig sein wird, diesen Rang zu halten. Ich werde versuchen, meine Haut so teuer als möglich zu verkaufen.»





Qualifying, Kanada

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,858 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,102

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,286

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,627

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,893

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,945

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,046

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,294

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,349

10. Alex Albon (T), Williams, 1:

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,615

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,959

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,484

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,678

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:22,756

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,886

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:23,137

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:23,337

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,342