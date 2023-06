Max Verstappen nach Montreal-Pole: «Kühler Kopf»

​Max Verstappen hat sich im Abschlusstraining zum Traditions-GP von Kanada die Pole-Position gesichert. Der Niederländer nach seiner 25. Pole in der Königsklasse: «Wir haben alles richtig gemacht.»

Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen wird am 18. Juni den Grossen Preis von Kanada vom besten Startplatz in Angriff nehmen: Im packenden Qualifying auf dem nassen Circuit Gilles Villeneuve hat der Red Bull Racing-Star fast alles richtig gemacht und seine 25. Formel-1-Pole erobert, die fünfte in dieser Saison (nach Bahrain, Australien, Monaco und Spanien), die dritte in Serie also und die zweite in Kanada nach 2022. Für Red Bull Racing ist es die 88. Pole in der Königsklasse.

Der Niederländer ist sichtlich happy: «Am Freitag war es nicht gut gelaufen, und wir haben die Abstimmung erheblich umgekrempelt. Das ist einer der Gründe, wieso es heute besser gelaufen ist. Bei solch wechselhaften Bedingungen ist das nicht einfach festzustellen, aber ich spüre, dass der Wagen generell besser liegt als am ersten Trainingstag.»

«Wenn es in einer Qualifikation in Sachen Wetter so drunter und drüber geht, dann musst du versuchen, kühlen Kopf zu bewahren und für alle Verhältnisse gerüstet zu sein.»

«Die Bedingungen waren schwierig, die Bahn sehr wahnsinnig rutschig. Aber ich glaube, wir haben heute alles richtig gemacht, was das Timing angeht, zu welcher Zeit mit welchen Reifen auf der Bahn zu sein.»



Auf die Frage, wieso er bei solchen Verhältnissen immer wieder über sich hinauwachse, lacht der 40-fache GP-Sieger: «Ich komme aus den Niederlanden, wir haben viel Regen!»



Ein weiteres Mal beklagte sich der Red Bull Racing-Star am Funk über Probleme mit dem Schalten. Max relativiert: «Am Funk klingt das oft dramatischer als es ist. Es geht hier um Feinheiten bei der Abstimmung, mehr nicht.»



Typisch Kanada: Das Wetter soll am Sonntag ganz anders werden. Verstappen weiter: «Das Rennen wird wohl auf trockener Bahn stattfinden. Das ist eine frische Herausforderung, aber Sorgen mache ich mir keine. Wir wissen, dass wir ein gutes Rennauto haben.»





Qualifying, Kanada

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,858 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,102

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,286

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,627

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,893

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,945

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,046

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,294

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,349

10. Alex Albon (T), Williams, 1:

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,615

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,959

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,484

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,678

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:22,756

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,886

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:23,137

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:23,337

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,342