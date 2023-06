Fernando Alonso (Aston Martin/3.): «Frustrierend»

​Im Action-geladenen Abschlusstraining zum Grossen Preis von Kanada fährt Fernando Alonso die drittschnellste Zeit. Der 41-jährige Spanier sagt danach: «Wir hatten ein paar Mal Pech, klar ist das frustrierend.»

Die Miene von Fernando Alonso sagt nach dem packenden Qualifying zum Kanada-GP alles: An diesem Tag wäre mehr drin gewesen. Dem Aston Martin-Star fehlte an diesem tag in Kanada das notwendige Glück, um seine 23. Pole-Position in der Formel 1 zu schaffen, es wäre die erste seit Hockenheim 2012!

Fernando stöhnt: «Grundsätzlich sind wir natürlich happy mit einem dritten Startplatz, aber ich gebe ehrlich zu – es ist frustrierend, wenn du gleich mehrmals hintereinander solches Pech mit den roten Flaggen hast und eine gute Runde nicht anfangen oder beenden kannst. Es hat uns kalt erwischt im ersten Quali-Teil und auch im dritten. Mir haben zum Schluss vier Sekunden gefehlt, um die Runde zu Ende zu fahren, und dann wäre ich in der ersten Startreihe gestanden.»

Tatsächlich zeigten Sektorzeiten im Qualifying: Alonso war an diesem grauen Tag auf dem Circuit Gilles Villeneuve ein echter Herausforderer von Max Verstappen, und mit etwas Glück hätte das hier ganz anders ausgehen können.

So aber keine zweite Montreal-Pole nach 2006, sondern Startplatz 3 für den Asturier. Fernando sagt: «Die Verhältnisse waren wirklich tückisch. Der Schlüssel zu einem guten Ergebnis war, den richtigen Reifen zur richtigen Zeit auf die Bahn zu bringen.»



«Ich freue mich, dass wir den Fans eine gute Show zeigen konnten. Als das erste Training wegen dieses Zwischenfalls mit den Kameras ausfallen musste, da taten mir vor allem die Fans leid. Sie waren mit so grossen Erwartungen hergekommen, und dann passierte nichts. Heute haben wir sie hoffentlich gut unterhalten.»



«Am Sonntag wird sich der Regen wohl verzogen haben. Wir wollen versuchen, Max unter Druck zu setzen. Bis jetzt hatten sie in dieser WM meist leichtes Spiel, das wollen wir ändern.»



Wie soll dieser Druck aussehen? Fernando grinst: «Ich will zwei Sekunden hinter Max fahren, nicht zwanzig Sekunden dahinter. So oder so haben wir eine gute Chance, üppig Punkte einzufahren. Die neuen Teile haben sich bewährt, aber wir müssen die Abstimmung verfeinern. Dazu hatten wir hier am Freitag zu wenig Zeit.»





Qualifying, Kanada

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,858 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,102

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,286

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,627

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,893

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,945

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,046

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,294

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,349

10. Alex Albon (T), Williams, 1:

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,615

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,959

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,484

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,678

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:22,756

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,886

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:23,137

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:23,337

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,342