Lewis Hamilton: «Ich mach Alonso die Hölle heiss»

​Solides Mannschaftsergebnis von Mercedes-Benz im turbulenten Abschlusstraining zum Kanada-GP: Lewis Hamilton Viertschnellster, George Russell Fünftschnellster. Hamilton will Alonso ans Leder.

Das war eher Pflicht als Kür für Mercedes-Benz mit Lewis Hamilton auf Startplatz 4 und gleich dahinter George Russell, ein gutes, wenn auch kein berauschendes Ergbnis.

Mercedes wirkte zu keinem Zeitpunkt so, als würde den früheren Dauersiegern auf der Insel Notre-Dame die grosse Quali-Sensation gelingen, aber für den Grand Prix hat Lewis Hamilton eine grimmige Ansage deponiert.

Der 103-fache GP-Sieger wird hinter seinem langjährigen Rivalen Fernando Alonso ins Rennen gehen und sagt: «Gegen Max Verstappen an der Spitze wird wohl wenig auszurichten sein. Aber wir sind vor Ferrari, und ich mach Alonso die Hölle heiss.»

«Wir haben hier ein gutes Ergebnis herausgefahren, unter ganz, ganz schwierigen Bedingungen. Wir taten uns schwer, Temperatur in die Reifen zu bekommen. Ich glaube, die meisten Leute unterschätzen, wie tückisch es ist, bei solchem Wetter zu fahren. Ich fand es knifflig, den Wagen auf der Bahn zu halten.»

«Am Sonntag wird es trocken sein, und dann werden wir mit den Reifen nicht ganz so viel Mühe haben. Unser Renn-Speed stimmt in der Regel, also gehe ich davon aus, dass dies hier in Kanada auch so sein wird.»





Qualifying, Kanada

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,858 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,102

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,286

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,627

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,893

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,945

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,046

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,294

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,349

10. Alex Albon (T), Williams, 1:

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,615

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,959

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,484

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,678

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:22,756

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,886

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:23,137

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:23,337

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,342